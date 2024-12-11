Το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, το οποίο έκλεισε αφού η συριακή πρωτεύουσα έπεσε στα χέρια των ανταρτών, ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει «εντός των επόμενων ημερών» ανέφερε ο διευθυντής του, Ανίς Φάλουχ.

«Θεού θέλοντος, το αεροδρόμιο θα ξανανοίξει το συντομότερο δυνατόν, δουλεύουμε ασταμάτητα», διαβεβαίωσε. Δεν έδωσε κάποιο χρονοδιάγραμμα, αλλά είπε ότι το αεροδρόμιο θα πρέπει να ξαναρχίσει να λειτουργεί «τις επόμενες ημέρες».

«Μπορούμε σύντομα να επιτρέψουμε τις πτήσεις αεροσκαφών στον συριακό εναέριο χώρο, που είχε κλείσει», σημείωσε.

Ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε ένοπλους αντάρτες να έχουν αναπτυχθεί γύρω από το αεροδρόμιο και υπαλλήλους να εργάζονται μέσα στο κτίριο, περιστοιχισμένοι από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας των νέων αρχών.

Ο συριακός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας εγκατέλειψαν νωρίς το πρωί της Κυριακής το αεροδρόμιο της Δαμασκού, μπροστά στην προέλαση των ανταρτών.

Ο Σάμερ Ράντι, υπεύθυνος για τη συντήρηση των αεροσκαφών, είπε ότι ο στόλος που υπάρχει σήμερα αριθμεί 12 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα οκτώ είναι Airbus A320-20.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

