Λονδίνο: 3 απολιθώματα δεινόσαυρων στο σφυρί σε δημοπρασία

Τρία απολιθώματα δεινόσαυρων από την Ιουράσια περίοδο (Jurassic period) θα βγουν στο σφυρί σε μια δημοπρασία στο Λονδίνο αύριο, με την αξία τους να υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια.

Ο οίκος Christie's δημοπρατεί τους σκελετούς ενός ενήλικα και ενός νεαρού Αλλόσαυρου (Allosaurus), που πωλούνται ως ζευγάρι, με την τιμή τους να εκτιμάται μεταξύ 5-8 εκατομμυρίων στερλινών και ένα απολίθωμα Στεγόσαυρου (Stegosaurus) με την αξία του να υπολογίζεται μεταξύ 3 έως 5 εκατομμυρίων στερλινών.

Και οι τρεις δεινόσαυροι, που εκτίθενται στον εκθεσιακό χώρο του Christie's στο Λονδίνο ενόψει της δημοπρασίας με τίτλο "Jurassic Icons: Allosaurus & Stegosaurus", ανακαλύφθηκαν σε μια ανασκαφή στην αμερικανική πολιτεία Ουαϊόμινγκ.

«Είναι ένα σπάνιο γεγονός να βλέπεις έναν σκελετό δεινόσαυρου να βγαίνει σε δημοπρασία», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Τζέιμς Χίσλοπ, επικεφαλής Επιστημών και Φυσικής Ιστορίας στο Christie's London.

«Η υλικοτεχνική υποδομή πίσω από το να στήσεις κάτι τέτοιο και σε αυτήν την περίπτωση τρεις δεινόσαυρους είναι απίστευτα περίπλοκη».

Τον Ιούλιο, ένα απολίθωμα Στεγόσαυρου που είχε βρεθεί στο Κολοράντο πουλήθηκε έναντι του ποσού ρεκόρ των 44,6 εκατομμυρίων δολαρίων σε μια δημοπρασία στον οίκο Sotheby's.

Top dinosaurs at Christie’s: a stegosaurus and an adult and a juvenile allosaurus pic.twitter.com/rkLXNHR85F — Mathew Lyons (@MathewJLyons) December 9, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

