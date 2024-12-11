Οι πρόσφυγες από τον μακρό εμφύλιο πόλεμο της Συρίας έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις εστίες τους, αφού ένας νέος μεταβατικός πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι διορίστηκε από τους αντάρτες που ανέτρεψαν τον πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που συνομιλούν με τους Σύρους αντάρτες υπό την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), τους ζήτησαν να μην αναλάβουν την ηγεσία της χώρας αλλά να ξεκινήσουν μια συμπεριληπτική διαδικασία για τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει «να τηρήσει τις σαφείς δεσμεύσεις της ότι θα σέβεται πλήρως τα δικαιώματα των μειονοτήτων, θα διευκολύνει την εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς όλους όσοι έχουν ανάγκη, θα εμποδίσει να χρησιμοποιηθεί η Συρία ως βάση για τρομοκρατία ή να αποτελέσει απειλή για τους γείτονές της», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

Η HTS, πρώην βραχίονας της αλ Κάιντα στη Συρία η οποία ηγήθηκε της πρόσφατης αιφνιδιαστικής επιχείρησης των Σύρων ανταρτών που οδήγησε στην ανατροπή του Άσαντ, υποβαθμίζει τον τελευταίο καιρό τις τζιχαντιστικές της ρίζες.

Σε σύντομο διάγγελμά του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση χθες ο μεταβατικός πρωθυπουργός Μοχάμεντ αλ Μπασίρ, μια όχι ιδιαίτερα γνωστή προσωπικότητα στη Συρία, δήλωσε ότι θα ηγηθεί της μεταβατικής κυβέρνησης ως την 1η Μαρτίου.

«Σήμερα είχαμε υπουργικό συμβούλιο στο οποίο συμμετείχε ομάδα της κυβέρνησης σωτηρίας η οποία εργαζόταν στην Ιντλίμπ και τα περίχωρά της αλλά και η κυβέρνηση του ανατραπέντος καθεστώτος», επεσήμανε.

Ο Μπασίρ ήταν επικεφαλής της κυβέρνησης σωτηρίας στην Ιντλίμπ.

Στη διάρκεια του διαγγέλματος πίσω από τον Μπασίρ υπήρχαν δύο σημαίες: η πράσινη, μαύρη και άσπρη που χρησιμοποιούσαν σε όλη τη διάρκεια του εμφυλίου οι αντίπαλοι του Άσαντ και η λευκή σημαία με τον ισλαμικό όρκο πίστης γραμμένο με μαύρα γράμματα που συνηθίζουν να κρατούν οι σουνίτες ισλαμιστές μαχητές στη Συρία.

Μαζική ανοικοδόμηση

Η ανοικοδόμηση της Συρίας θα είναι ένα κολοσσιαίο έργο μετά τον εμφύλιο στη χώρα που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων.

Πόλεις έχουν μετατραπεί σε ερείπια μετά τους βομβαρδισμούς, μεγάλα κομμάτια της υπαίθρου πλέον δεν κατοικούνται, η οικονομία έχει καταρρεύσει λόγω των διεθνών κυρώσεων, ενώ εκατομμύρια εκτοπισμένοι εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς έπειτα από έναν από τους μεγαλύτερους εκτοπισμούς της σύγχρονης ιστορίας.

Την ώρα που ευρωπαϊκές χώρες αναστέλλουν την εξέταση των αιτήσεων ασύλου που καταθέτουν Σύροι, κάποιοι πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία και αλλού αρχίζουν να επιστρέφουν στην πατρίδα τους.

Ο Αλά Τζάμπιρ έκλαψε την ώρα που ετοιμαζόταν να περάσει από την Τουρκία στη Συρία χθες μαζί με τη 10χρονη κόρη του, 13 χρόνια αφού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του. Επιστρέφει χωρίς τη σύζυγό του και τρία από τα παιδιά τους που σκοτώθηκαν στους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή πέρυσι.

«Με τη βοήθεια του Θεού τα πράγματα θα είναι καλύτερα απ’ ό,τι ήταν υπό την κυβέρνηση Άσαντ. Έχουμε ήδη δει ότι η καταπίεση σταμάτησε», εκτίμησε.

«Ο βασικότερος λόγος για τον οποίο επιστρέφω είναι ότι η μητέρα μου ζει στη Λαττάκεια. Μπορεί να φροντίσει την κόρη μου ώστε εγώ να δουλέψω», πρόσθεσε ο Τζάμπιρ.

Στη Δαμασκό οι τράπεζες άνοιξαν και πάλι χθες, για πρώτη φορά μετά την ανατροπή του Άσαντ. Η κίνηση επέστρεψε στους δρόμους, ενώ τα καταστήματα λειτούργησαν κανονικά.

Αμερικανική επιφυλακτικότητα

Ο αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, ο Τζον Φάινερ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει καταλήξει ακόμη στον τρόπο με τον οποίο θα συνομιλεί με τις ομάδες των ανταρτών και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν έχει αλλάξει επισήμως η αμερικανική πολιτική, τονίζοντας ότι αυτό που μετρά είναι οι πράξεις.

Σύμφωνα με τον Φάινερ, τα αμερικανικά στρατεύματα που βρίσκονται στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο αποστολής αντιτρομοκρατίας θα παραμείνουν στη θέση τους και ότι τα επισκέφθηκε ο Αμερικανός στρατηγός αρμόδιος για τη Μέση Ανατολή.

Ο Μάθιου Μίλερ εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να πει αν η Ουάσινγκτον θα αφαιρέσει την HTS από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Στη διάρκεια των ετών έχουμε δει πολλές οργανώσεις ανταρτών που κατέλαβαν την εξουσία, οι οποίες δεσμεύθηκαν ότι θα σεβαστούν τις μειονότητες, ότι θα σεβαστούν τη θρησκευτική ελευθερία, ότι θα κυβερνήσουν με συμπεριληπτικό τρόπο και μετά τις είδαμε να μην τηρούν τις δεσμεύσεις αυτές», σχολίασε.

Ο Μίλερ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από την HTS να τις βοηθήσουν να εντοπίσουν και να απελευθερώσουν τον Αμερικανό δημοσιογράφο Όστιν Τάις, ο οποίος απήχθη στη Συρία το 2012. Τόνισε μάλιστα ότι αυτό αποτελεί «προτεραιότητα» για την Ουάσινγκτον.

