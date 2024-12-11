Η τραγική ιστορία της Σάρα, μιας Αγγλο-Πακιστανής ηλικίας 10 ετών, την οποία ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Αύγουστο του 2023 έπειτα από χρόνια βασανισμών έχει συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο: ο πατέρας και η μητριά της καταδικάστηκαν σήμερα για ανθρωποκτονία από τη βρετανική δικαιοσύνη.

Έπειτα από μια οδυνηρή δίκη, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκαν οι αποτρόπαιες βιαιοπραγίες σε βάρος της Σάρα, ο Ουρφάν Σαρίφ, ηλικίας 42 ετών και η Μπεϊνάς Μπατούλ, ηλικίας 30 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του μικρού παιδιού από το κακουργιοδικείο του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο.

Ο θείος της Σάρα, Φαϊζάλ Μαλίκ, ηλικίας 29 ετών, κρίθηκε ένοχος επειδή «προκάλεσε ή κατέστησε δυνατό τον θάνατό της».

Ο δικαστής του Ολντ Μπέιλι στο Λονδίνο Τζον Κάβανο χαρακτήρισε την υπόθεση «εξαιρετικά έντονη και τραυματική» και είπε ότι θα ανακοινώσει την Τρίτη τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει αθώοι.

Λίγες ώρες μετά τον θάνατο του κοριτσιού, είχαν αγοράσει αεροπορικά εισιτήρια για το Πακιστάν και είχαν ταξιδέψει με τα υπόλοιπα πέντε παιδιά τους, εγκαταλείποντας τη σορό της Σάρα σε ένα κρεβάτι, στην οικία τους στο Γουόκινγκ (νότια Αγγλία).

Η δίκη αποκάλυψε ότι το παιδί έφερε 25 κατάγματα, περισσότερο ή λιγότερο παλιά, τα οποία ένας παθολόγος δεν μπορούσε να εξηγήσει παρά μόνο ως αποτέλεσμα βίαιων και επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων. Η Σάρα είχε επίσης 70 σημάδια από χτυπήματα και τραύματα.

Μπροστά στα σημάδια, ο εισαγγελέας ανέφερε πως το κοριτσάκι μεταξύ άλλων έφερε «ανθρώπινες δαγκωνιές», όπως και ένα έγκαυμα που είχε προκληθεί από ένα σίδερο και άλλα από βραστό νερό.

Το DNA του πατέρα της και του θείου της είχαν εντοπιστεί επίσης σε μια ζώνη, ενώ αίμα και μαλλιά της Σάρα είχαν βρεθεί σε κουκούλες που είχαν φτιάξει από πλαστικές σακούλες, με τις οποίες κάλυπταν προφανώς το κεφάλι του παιδιού.

Σε δηλώσεις του ενώπιον του δικαστηρίου μετά την έκδοση της ετυμηγορίας, ο Κρεγκ Έμερσον, επιθεωρητής της αστυνομίας του Σάρεϊ, έκανε λόγο για «απερίγραπτες» βιαιότητες που υπέστη το παιδί.

«Αυτή η υπόθεση είναι σοκαριστική και φρικτή, για εκείνους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, όμως επίσης για τους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και στον κόσμο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αφότου έφυγε για το Πακιστάν, ο Ουρφάν Σαρίφ είχε τηλεφωνήσει στην αστυνομία για να αναφέρει τον θάνατο της κόρης του και να αναλάβει την ευθύνη. Έπειτα από έναν μήνα ο πατέρας, η μητριά και ο θείος επέστρεψαν στο Λονδίνο τη 13η Σεπτεμβρίου του 2023 και συνελήφθησαν μέσα στο αεροπλάνο.

Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο, ο Ουρφάν Σαρίφ παραδέχθηκε ότι «ευθυνόταν» για τον θάνατο της κόρης του, όμως αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να τη σκοτώσει. Κατηγόρησε καταρχάς τη σύζυγό του, χαρακτήριζοντάς την «ψυχοπαθή».

Η δίκη έφερε στο φως την αποτυχία των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, που παρακολουθούσαν την οικογένεια της Σάρα, η επιμέλεια της οποίας είχε αφαιρεθεί από τη μητέρα της και είχε ανατεθεί στον πατέρα της. Επιπλέον, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη βία που υπέστη το παιδί, παρά το γεγονός ότι το σχολείο της είχε ειδοποιήσει σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

