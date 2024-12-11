Γερμανία: Αντίστροφη μέτρηση για τις πρόωρες εκλογές

Στην τελική ευθεία προς τις πρόωρες εκλογές του Φεβρουαρίου μπαίνει από σήμερα η Γερμανία, διότι βάσει του Γερμανικού Συντάγματοςκαι του Κανονισμού της Βουλής ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατέθεσε σήμερα στην πρόεδρο της Μπούντεσταγκ, Μπέρμπελ Μπας, το έγγραφο αίτημα για να εκκινήσει η διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης.



Mε λιτή ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ και με μια φωτογραφία του την ώρα της υπογραφής του αιτήματος για την ψήφο εμπιστοσύνης, ο Όλαφ Σολτς αναφέρει: «Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να ανοίξω τον δρόμο για τις πρόωρες εκλογές»

Τα επόμενα συνταγματικά βήματα

Ο Όλαφ Σολτς πλέον και επίσημα αναμένεται να παραστεί ενώπιον της Ολομέλειας της Μπούντεσταγκ την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου, και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τους Γερμανούς βουλευτές. Θα ακολουθήσει η σχετική ψηφοφορία βάσει του άρθρου 68 του Γερμανικού Συντάγματος. Όπως είναι αναμενόμενο δεν θα τη λάβει, κι έτσι εντός 48 ωρών θα πρέπει να προτείνει στον Γερμανό Πρόεδρο τη διάλυση της Βουλής.



Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ έχει στη συνέχεια τον θεσμικό ρόλο-κλειδί. Θα πρέπει να αποφασίσει για τη διάλυση εντός 21 ημερών και σε περίπτωση που δώσει το πράσινο φως, όπως αναμένεται, θα πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές εντός 60 ημερών.



Το ραντεβού στις κάλπες έχει οριστεί ήδη με διακομματική συναίνεση για τις 23 Φεβρουαρίου. Στις φετινές εκλογές υποψήφιοι καγκελάριοι είναι ο Όλαφ Σολτς από τους Σοσιαλδημοκράτες, ο Φρίντριχ Μερτς από τη Χριστιανική Ένωση, η Αλίς Βάιντελ από την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ από τους Πρασίνους.



Στη μεταπολεμική γερμανική ιστορία έχει τεθεί ζήτημα ψήφου εμπιστοσύνης πέντε φορές: από τον Βίλι Μπραντ, τον Χέλμουτ Σμιτ, τον Χέλμουτ Κολ και δύο φορές από τον Γκέρχαρντ Σρέντερ.

