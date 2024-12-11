H Γαλλία "κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να αποχωρήσει από την ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της χώρας αυτής και της Συρίας, καθώς και "σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας", ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών.

"Οποιαδήποτε στρατιωτική ανάπτυξη στη ζώνη διαχωρισμού μεταξύ Ισραήλ και Συρίας συνιστά παραβίαση της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974, η οποία πρέπει να τηρείται από τα συμβαλλόμενα μέρη, το Ισραήλ και τη Συρία", επιμένει το Κε ντ΄Ορσέ μετά την εισβολή ισραηλινών δυνάμεων σε αυτή τη ζώνη στην άκρη του τμήματος του υψιπέδου του Γκολάν το οποίο έχει καταλάβει και προσαρτήσει το Ισραήλ.

Η ζώνη αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο του 1973 μεταξύ των δύο χωρών. Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών αρμόδια για την τήρηση της απεμπλοκής (FNUOD) έχει αναπτυχθεί από τότε εκεί.

Σε ανακοίνωσή της, η γαλλική διπλωματία υπενθυμίζει ότι "η ασφάλεια (της FNUOD) πρέπει να διαφυλάσσεται".

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ-Άσαντ, το Ισραήλ πραγματοποίησε εκατοντάδες πλήγματα στη Συρία εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων "για να μην πέσουν στα χέρια τρομοκρατικών στοιχείων", σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς έδωσε εντολή χθες, Τρίτη, στον στρατό να δημιουργήσει "μια ζώνη χωρίς όπλα και χωρίς τρομοκρατικές απειλές στη νότια Συρία χωρίς μόνιμη στρατιωτική παρουσία", λίγο μετά την εισβολή ισραηλινών μονάδων σε αυτή την ουδέτερη ζώνη.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί, οι ισραηλινές δυνάμεις καταλαμβάνουν επτά θέσεις εντός της ουδέτερης ζώνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

