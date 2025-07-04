Το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε χθες Πέμπτη πράσινο φως για την απέλαση οκτώ παράτυπων μεταναστών στο Νότιο Σουδάν, δέκα μέρες αφού ενέκρινε τις απελάσεις ανθρώπων χωρίς χαρτιά σε τρίτες χώρες.

Πρόκειται για δυο υπηκόους της Μιανμάρ, έναν του Βιετνάμ, έναν του Λάος, δυο της Κούβας, έναν του Μεξικού κι έναν του Νότιου Σουδάν, που απελάθηκαν τον Μάιο από τις αρχές των ΗΠΑ.

Όμως βρίσκονταν μέχρι χθες υπό κράτηση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί, αφού δικαστής ανέστειλε τις απελάσεις του είδους επιχειρηματολογώντας πως δεν δόθηκε στους οκτώ ενδιαφερόμενους επαρκής χρόνος για να αμφισβητήσουν την απόφαση στη δικαιοσύνη.

Πριν από δέκα μέρες, το κορυφαίο όργανο του αμερικανικού δικαστικού συστήματος, στο οποίο έχουν αποφασιστικής σημασίας πλειοψηφία οι συντηρητικοί, τάχθηκε υπέρ της απέλασης παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Χθες, εξέτασε αν απόφαση αυτή έχει επίσης εφαρμογή στην αναστολή των απελάσεων που αποφασίστηκε πρωτοδίκως, παρά τα αντεπιχειρήματα του δικαστή.

Οι προοδευτικοί δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Σόνια Σοτομαγιόρ, Κετάντζι Μπράουν) εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους.

«Αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να στείλει» τους οκτώ αλλοδαπούς, «που απομάκρυνε παρανόμως από τις ΗΠΑ, από το Τζιμπουτί στο Νότιο Σουδάν, όπου θα παραδοθούν στις τοπικές αρχές, χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουν βασανιστήρια» ως ακόμη και «τον θάνατο», έκρινε η Σόνια Σοτομαγιόρ.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επιχειρηματολογεί πως οι οκτώ άνδρες έχουν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα και ότι δεν εξασφάλισε συναίνεση από τις πατρίδες τους για την υποδοχή τους.

Ο ρεπουμπλικάνος έχει αναγορεύσει τον αγώνα εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, υποσχόμενος να απελάσει «εκατομμύρια» μετανάστες που βρίσκονται στις ΗΠΑ παράτυπα. Υπερασπίζεται τις απελάσεις σε τρίτες χώρες όταν οι πατρίδες ανθρώπων υπό απέλαση αρνούνται να τους υποδεχθούν.

Πηγή: skai.gr

