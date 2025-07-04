Κατασχέθηκαν 3 τόνοι ναρκωτικών της αλβανικής μαφίας στον Ισημερινό

Οι αρχές του Ισημερινού προχώρησαν στην κατάσχεση τριών τόνων ναρκωτικών, ποσότητα που ανήκε κατ’ αυτές στην αλβανική μαφία, η οποία έχει καλλιεργήσει σχέσεις με καρτέλ των ναρκωτικών της Κολομβίας και του Μεξικού καθώς και με συμμορίες στη χώρα, ανακοινώθηκε επίσημα στο Κίτο χθες.

Το υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε «μεγάλο πλήγμα για την αλβανική μαφία» την κατάσχεση της ποσότητας ναρκωτικών, έπειτα από έρευνα σε φάρμα στην πόλη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά), μεγάλο λιμάνι και κόμβο νευραλγικής σημασίας για την διακίνηση ουσιών προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Αστυνομικοί και στρατιωτικοί εντόπισαν ναρκωτικά σε κιβώτια με μπανάνες, εξήγησε στον Τύπο ο αρχηγός της αστυνομίας στη Γουαγιακίλ, ο Βίκτορ Ορδόνιες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, «πέντε πρόσωπα που βαρύνουν υποψίες πως συνδέονται με την αλβανική μαφία» συνελήφθησαν, συμπλήρωσε το υπουργείο Άμυνας μέσω X.

Οι αρχές στη λατινοαμερικάνικη χώρα, από όπου διέρχεται το 73% της κοκαΐνης που παράγεται σε παγκόσμια κλίμακα, κατέγραψαν ρεκόρ κατασχέσεων το 2024: έφθασαν τους 294 τόνους, έναντι 221 το 2023.

Ο Ισημερινός έπαψε τα τελευταία χρόνια να είναι όαση ειρήνης και ηρεμίας ανάμεσα στην Κολομβία και στο Περού, τα δυο κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο.

Η βία που συνδέεται πάνω απ’ όλα με τη διακίνηση ναρκωτικών είχε συνέπεια να απογειωθεί ο δείκτης των ανθρωποκτονιών, από τις 6 ανά 100.000 κατοίκους το 2018 στις 38/100.000 το 2024, αφού κατέγραψε τραγικό ρεκόρ –47/100.000– το 2023.

Πηγή: skai.gr

