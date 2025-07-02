Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν έκρινε σήμερα ότι ένας πολιτειακός νόμος του 1849, με τον οποίο απαγορεύτηκαν σχεδόν όλες οι αμβλώσεις, δεν μπορεί να επιβληθεί σήμερα, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι επανήλθε σε ισχύ μετά την απόφαση-ορόσημο που έλαβε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ πριν από τρία χρόνια.

Η σημερινή απόφαση σημαίνει ότι ισχύει ο νόμος του 2015 που επιτρέπει τις αμβλώσεις στο Ουισκόνσιν μέχρι την 20ή εβδομάδα της κύησης.

Με ψήφους 4 υπέρ έναντι 3 κατά, το Ανώτατο Δικαστήριο αυτής της Πολιτείας συμφώνησε με τον Δημοκρατικό Γενικό Εισαγγελέα Τζος Κόουλ ότι, μολονότι ο νόμος του 19ου αιώνα δεν ανακλήθηκε ποτέ επισήμως, επί της ουσίας ακυρώθηκε αφού τέθηκαν σε ισχύ άλλοι νόμοι και κανονισμοί.

Το 2022, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade, με την οποία είχε αναγνωριστεί το δικαίωμα στην άμβλωση σε πανεθνικό επίπεδο, ο Κόουλ μήνυσε έναν Ρεπουμπλικανό περιφερειακό εισαγγελέα ο οποίος ισχυριζόταν ότι στο Ουισκόνσιν επανήλθε σε ισχύ ο νόμος του 1849.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ουισκόνσιν πλειοψηφούν οι φιλελεύθεροι δικαστές. Αυτή η πλειοψηφία διατηρήθηκε αφού στις εκλογές του περασμένου Απριλίου η νικήτρια υποψήφια δικαστής, η Σούζαν Κρόουφορντ, έκανε εκστρατεία προβάλλοντας την υποστήριξή της στο δικαίωμα στην άμβλωση. Αυτή η τοπική εκλογική διαδικασία εξελίχθηκε στις ακριβότερες εκλογές για ανάδειξη δικαστή στην ιστορία των ΗΠΑ και θεωρήθηκε ευρέως ως ένα πρώτο δημοψήφισμα για την πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, πρώην σύμβουλος και στενός συνεργάτης του Τραμπ με τον οποίο έχει πλέον διαφωνήσει ανοιχτά, δαπάνησε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια σε μια προσπάθεια να εκλεγεί ο συντηρητικός αντίπαλος της Κρόουφορντ.

Ο νόμος του 1849 απαγόρευε τη «δολοφονία εμβρύου» παρά μόνο εάν επρόκειτο έτσι να σωθεί η ζωή της μητέρας. Οι παραβάτες κινδύνευαν να καταδικαστούν σε κάθειρξη 15 ετών. Κατέστη μη εφαρμόσιμος το 1973, με την απόφαση Roe v. Wade. Το 2022 ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade, με τη συντηρητική πλειοψηφία να θεωρεί ότι η κάθε Πολιτεία θα πρέπει να κρίνει μόνη της για το αν θα επιτρέπει ή όχι τις αμβλώσεις και σε ποιες περιπτώσεις.

Σήμερα, 13 Πολιτείες έχουν επιβάλει σχεδόν καθολική απαγόρευση ενώ άλλες 28 επιτρέπουν την άμβλωση μέχρι μια συγκεκριμένη στιγμή της κύησης, σύμφωνα με το ινστιτούτο Guttmacher. Οι κλινικές που έκαναν αμβλώσεις στο Ουισκόνσιν διέκοψαν τη λειτουργία τους το 2022, ανησυχώντας ότι θα διώκονταν με βάση τον νόμο του 1849. Ξανάρχισαν το 2023, αφού πολιτειακός δικαστής δικαίωσε τον Κόουλ και έκρινε μη εφαρμόσιμο τον νόμο του 19ου αιώνα. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε σήμερα αυτήν την απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

