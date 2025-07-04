Τραμπ: Το ζητούμενο είναι οι κάτοικοι της Γάζας να είναι «ασφαλείς»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη στον Τύπο πως εύχεται οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας να είναι «ασφαλείς», καθώς ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο την ερχόμενη εβδομάδα, όταν ανήγγειλε πως θα είναι «αυστηρός», θα πιέσει προκειμένου να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός, με φόντο την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού.

«Θέλω πάνω απ’ όλα οι κάτοικοι της Γάζας να είναι ασφαλείς. Έχουν περάσει μέσα από την κόλαση», δήλωσε ο ρεπουμπλικάνος, ερωτηθείς αν θέλει ακόμη οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» του παλαιστινιακού θυλάκου, όπως είχε πει τον Φεβρουάριο, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.