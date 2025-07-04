Τραμπ: «Το Ιράν, νομίζω, θα ήθελε να μιλήσει μαζί μου, ώρα να το κάνει»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Πέμπτη στον Τύπο πως θεωρεί ότι το Ιράν θέλει να «μιλήσει» στην κυβέρνησή του και ότι ο ίδιος θα δεχόταν να συναντηθεί με αντιπροσώπους της Ισλαμικής Δημοκρατίας –παρότι οι δυο χώρες δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις από το 1979– «αν ήταν απαραίτητο».

«Το Ιράν θέλει να μιλήσει, νομίζω θα ήθελαν να μιλήσουν μαζί μου, κι είναι ώρα να το κάνουν», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους προτού αναχωρήσει για την Άιοβα.

«Δεν επιδιώκουμε να τους βλάψουμε. Επιδιώκουμε να τους αφήσουμε να γίνουν χώρα ξανά», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, σχεδόν δυο εβδομάδες μετά τους βομβαρδισμούς αμερικανικών στρατηγικών βομβαρδιστικών εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων-κλειδιών που διέταξε, λίγα 24ωρα προτού προχωρήσει ουσιαστικά στην επιβολή κατάπαυσης του πυρός, με την οποία τέλειωσε ο πόλεμος 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

