Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford εγκατέλειψε σήμερα, 6 Μαΐου, τη Μεσόγειο θάλασσα, σύμφωνα με τον ιστότοπο MarineTraffic, σε μία κίνηση που σαφώς περιορίζει τις στρατιωτικές ικανότητες των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, όπου μία εύθραυστη εκεχειρία έχει πάρει την θέση των εχθροπραξιών.

Ερασιτεχνικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου να διασχίζει το Στενό του Γιβραλτάρ με κατεύθυνση προς δυσμάς μεταφέροντας δεκάδες αεροσκάφη στην γέφυρά του.

Το USS Gerald Ford βρίσκεται στην θάλασσα εδώ και δέκα μήνες, το μεγαλύτερο διάστημα ανάπτυξης αμερικανικού αεροπλανοφόρου από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, σύμφωνα με το American Naval Institute.

Σύμφωνα με πληροφορίες των Wall Street Journal και Washington Post, το USS Gerald Ford θα επιστρέψει στην βάση του στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια, στην ανατολική κατή των ΗΠΑ.

Περί τα είκοσι αμερικανικά πολεμικά πλοία, ανάμεσά τους τα αεροπλανοφόρα USS Abraham Lincoln και USS George Bush παραμένουν, ωστόσο, στην περιοχή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Πριν καταπλεύσει στην Μεσόγειο και την περιοχή της Μέσης Ανατολής, το USS Gerald Ford βρισκόταν στην Καραϊβική όπου συμμετείχε στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά σκαφών που παρουσιαζόταν ότι συμμετείχαν στο εμπόριο ναρκωτικών, αναχαίτιζαν τάνκερ που τελούσαν υπό καθεστώς κυρώσεων και συμμετείχε στην επιχείρηση αιχμαλώτισης του Νικολάς Μαδούρο.

Το αεροπλανοφόρο κατευθύνθηκε στην Μέση Ανατολή στα μέσα του Φεβρουαρίου. Στο τέλος του Μαρτίου, κατευθύνθηκε στην Κροατία για επισκευές και συντήρηση έπειτα από πυρκαγιά. Το USS Gerald Ford αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα στις υγειονομικές του υποδομές, σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Πηγή: skai.gr

