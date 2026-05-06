Χανταϊός: Το κρουαζιερόπλοιο θα δέσει στην Τενερίφη - Τι θα ισχύσει για την καραντίνα

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού, θα δέσει «εντός τριών ημερών» στο λιμάνι της Γραναδίγια στο νησί της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, παρά την αντίθεση της περιφερειακής κυβέρνησης του αρχιπελάγους.

Όλοι οι επιβάτες που παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο και είναι ασυμπτωματικοί και οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα επαναπατριστούν μετά την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη από το Πράσινο Ακρωτήριο, τόνισε η Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα τεθεί σε εφαρμογή ένα κοινό σχέδιο υγειονομικής αξιολόγησης και απομάκρυνσης για τον επαναπατρισμό όλων των επιβατών, εκτός αν η υγεία τους δεν τους το επιτρέπτει. Όλοι οι ξένοι επιβάτες θα επαναπατριστούν», σημείωσε.

Οι ξένοι επιβάτες δεν θα υποχρεωθούν να μπουν σε καραντίνα στην Ισπανία, καθώς η απόφαση αυτή εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους, πρόσθεσε η υπουργός.

Οι 14 Ισπανοί που βρίσκονται στο MV Hondius θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη, τόνισε. Σύμφωνα με την ίδια οι χρόνοι καραντίνας για τους Ισπανούς επιβάτες θα εξαρτηθούν από τον καθορισμό της ημέρας του πρώτου ατόμου που προσβλήθηκε από την ασθένεια η οποία έχει περίοδο επώασης 45 ημερών, μεταδίδει το Reuters.

Παράλληλα, η Ισπανίδα υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι ο Βρετανός γιατρός που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση και μεταφέρεται στην Ολλανδία.

Νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης των Κανάριων Νησιών Φερνάντο Κλαβίχο δήλωσε αντίθετος στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο.

Πηγή: skai.gr

