Το USS Gerald Ford έρχεται για επισκευές στη Σούδα μετά τη φωτιά στην Ερυθρά Θάλασσα

Μια πυρκαγιά στο αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, η οποία τραυμάτισε ναύτες και κατέστρεψε 100 κλίνες, είναι το τελευταίο περιστατικό που πλήττει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του κόσμου σε μια μαραθώνια ανάπτυξη, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους, έχει εξαντλήσει το ηθικό του πληρώματος.

Βρισκόμενο στη θάλασσα για σχεδόν εννέα μήνες, και επί του παρόντος σταθμευμένο στην Ερυθρά Θάλασσα για να υποστηρίξει τον πόλεμο κατά του Ιράν, το αεροπλανοφόρο φέρεται να κατευθύνεται προς την Κρήτη και τη Σούδα για επισκευές.

Το χρονικό της πυρκαγιάς και τα τεχνικά προβλήματα

Η διάρκεια της αποστολής έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ηθικό των ναυτών και την ετοιμότητα του πολεμικού πλοίου. Αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν διευκρίνισαν για πόσο διάστημα το σκάφος των 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να παραμείνει στην Κρήτη.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι σχεδόν 200 ναύτες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς που σχετίζονται με την εισπνοή καπνού, όταν ξέσπασε η φωτιά στον χώρο των κεντρικών πλυντηρίων του πλοίου. Χρειάστηκαν ώρες για να τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η οποία επηρέασε περίπου 100 κουκέτες ύπνου.

Ένα μέλος του πληρώματος μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός πλοίου, ενώ οι New York Times ανέφεραν ότι δύο ναύτες νοσηλεύτηκαν με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Ο στρατός των ΗΠΑ δήλωσε αρχικά ότι δεν υπήρξε ζημιά στο σύστημα πρόωσης και ότι το αεροπλανοφόρο παρέμεινε πλήρως λειτουργικό.

Το πλοίο έχει υποστεί σημαντικά προβλήματα με το σύστημα τουαλετών του. Έκθεση του 2020 είχε επισημάνει ότι το σύστημα υπόκειται σε «απροσδόκητες και συχνές εμφράξεις» που απαιτούν καθαρισμό με οξύ κόστους 400.000 δολαρίων κάθε φορά.

Πολιτικές αντιδράσεις και αντικατάσταση

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ επέκρινε έντονα την παράταση της αποστολής, δηλώνοντας ότι το πλήρωμα έχει φτάσει στα όριά του λόγω «ριψοκίνδυνων στρατιωτικών αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ».

Η απόσυρση του Ford θα άφηνε ένα σημαντικό κενό στην περιοχή, όπου τα αεροσκάφη του έχουν συμμετάσχει σε πλήγματα κατά του Ιράν. Ωστόσο, αναφέρεται ότι το Ford πιθανότατα θα αντικατασταθεί από το USS George H.W. Bush, το οποίο προετοιμάζεται να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ φέρονται να έχουν πλήξει περισσότερους από 7.000 στόχους από την έναρξη των επιχειρήσεων κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Πριν από τη Μέση Ανατολή, το αεροπλανοφόρο συμμετείχε σε επιχειρήσεις στην Καραϊβική, πραγματοποιώντας πλήγματα σε σκάφη λαθρεμπορίου ναρκωτικών και συλλαμβάνοντας τον ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: skai.gr

