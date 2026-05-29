Τραγωδία στον Φενεό Κορινθίας: Νεκρός σε τροχαίο 37χρονος

Κόρινθος

Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινότητα του Φενεού Κορίνθου η είδηση του θανάτου 37χρονου διευθυντή Δημοτικού Σχολείου σε τροχαίο δυστύχημα.

Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, ο εκπαιδευτικός έχασε τη ζωή του στην Επαρχιακή Οδό Ορχομενού – Λίμνης, στην Αρκαδία, ενώ κατευθυνόταν προς τη Σκάλα Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη μέσα σε ρέμα, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Τρίπολης.

TAGS: Κόρινθος τροχαίο δυστύχημα
