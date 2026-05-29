Ρουμανία: Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν το χρόνο για να καταρρίψουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Οι ρουμανικές ένοπλες δυνάμεις «δεν είχαν το χρόνο να καταρρίψουν το drone» που τραυμάτισε δύο ανθρώπους πέφτοντας σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο στρατηγός Γκεόργκε Μαξίμ.

«Δεν υπήρχε καμιά ρεαλιστική δυνατότητα να αναχαιτισθεί με ασφάλεια», πρόσθεσε, «καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας -4 λεπτά- ήταν εξαιρετικά βραχύς».

«Η απόφαση να μην προσβληθεί ο στόχος ελήφθη επειδή δεν υπήρχαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τον καταστρέψουμε χωρίς να θέσουμε σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια του άμαχου πληθυσμού» πρόσθεσε μέσω του X ο ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

