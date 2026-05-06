Νέα πλάνα από την κατάρριψη drone επιτήρησης στο νησί Κεσμ στο Στενό του Ορμούζ από ιρανικά συστήματα αεράμυνας έδωσε σήμερα στο φως της δημοσιότητας το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται το κατεστραμμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο απομακρύνεται από το σημείο της θάλασσας στο οποίο είχε πέσει.

#WATCH | Iran's Fars News Agency published footage of the wreckage of a US reconnaissance drone reportedly downed last night over the Strait of Hormuz.#Iran #WarOnIran #UnitedStates #StraitOfHormuz #AlMayadeen pic.twitter.com/XyDh5LC4x5 — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) May 6, 2026

Νωρίτερα, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δυνατοί ήχοι που ακούστηκαν στο νησί Κεσμ στο Στενό του Ορμούζ ήταν αποτέλεσμα «αντιπαράθεσης» των ιρανικών αμυντικών συστημάτων με drones και ότι δεν σημειώθηκαν εκρήξεις ή ζημιές.

Οι τοπικές αρχές στην επαρχία Χορμοζγκάν δήλωσαν ότι οι ήχοι προκλήθηκαν από συστήματα αεράμυνας σε δράση εναντίον μικρών και αναγνωριστικών drones, αρνούμενες ότι υπήρξε οποιαδήποτε ζημιά στο νησί Κεσμ.

Η δήλωση ήρθε μετά από αναφορές για εκρήξεις στο στρατηγικό ιρανικό νησί στο αμφισβητούμενο στενό.

Παρά την εκεχειρία με τις ΗΠΑ, η ιρανική αεράμυνα έχει αναχαιτίσει drones πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, μάλιστα και πάνω από την Τεχεράνη, σύμφωνα με σχετικές αναφορές.

Πηγή: skai.gr

