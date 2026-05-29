ΠΟΥ: 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό - Εξετάζονται 223 θάνατοι

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπάρχουν 906 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, συμπεριλαμβανομένων 223 ύποπτων θανάτων που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Η έξαρση του στελέχους Μπουντιμπούγκιο (Bundibugyo) του ιού Έμπολα συνεχίζεται στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ κρούσματα έχουν αναφερθεί και στην Ουγκάντα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες ειδικά για τη νόσο που προκαλεί ο ιός Μπουντιμπούγκιο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Πηγή: skai.gr

