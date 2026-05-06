Ισραηλινή πηγή: «Προετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση - Δεν γνωρίζαμε ότι ο Τραμπ ήταν κοντά σε συμφωνία»

Άγνοια για τις εξελίξεις δηλώνει Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας στο ραδιόφωνο του στρατού

Το Ισραήλ δεν γνώριζε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό των συγκρούσεων και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο Army Radio.

«Προετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί εφόσον το Ιράν αποδεχθεί την πρόταση που έχει καταθέσει η Ουάσιγκτον. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη εξακολουθεί να αξιολογεί την αμερικανική πρόταση, ενώ ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ταξίδεψε στο Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.
 

