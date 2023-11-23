Με το δικό του μοναδικό τρόπο, τη ζωγραφική, ο δημοφιλής (και στην Ελλάδα) ζωγράφος, εκπαιδευτής ζωγραφικής και τηλεοπτικός παρουσιαστής Μπομπ Ρος είχε αντιμετωπίσει το θάνατο της γυναίκας του.



Παίρνοντας τον χρωστήρα του στο πρώτο επεισόδιο που βγήκε στον «αέρα» μετά το χαμό της, ο Ρος έθιξε εμμέσως τη μεγάλεια απώλεια. Έβαλε δυο πινελιές σκούρου χρώματος στον καμβά και δήλωσε «στον αέρα»:



«Πρέπει να έχεις μαύρο για να έχεις φως… Αν έχεις μαύρο σε μαύρο βασικά δεν έχεις τίποτα… Είναι σαν τη ζωή… Πρέπει να έχεις λίγη θλίψη μια στο τόσο, για να ξέρεις πότε έρχονται οι καλές στιγμές. Περιμένω τις καλές στιγμές τώρα».

Ήταν το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής του «Χαρά της Ζωγραφικής». Σεζόν 23, Επεισόδιο 3.

The episode that aired after Bob Ross's wife died - "Gotta have a little sadness once in awhile so you know when the good times come. I'm waiting on the good times now." The Joy of Painting, Season 23, Episode 3. pic.twitter.com/WS7UR9nU92 — Historic Vids (@historyinmemes) November 22, 2023

