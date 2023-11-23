Λογαριασμός
«Πρέπει να έχεις μαύρο για να έχεις φως»: Βίντεο με τον ζωγράφο Μπομπ Ρος να μιλά για το χαμό της γυναίκας του στην εκπομπή του

«Πρέπει να έχεις λίγη θλίψη μια στο τόσο, ώστε να ξέρεις πότε έρχονται οι καλές στιγμές. Περιμένω τις καλές στιγμές τώρα»

Bob Ross

Με το δικό του μοναδικό τρόπο, τη ζωγραφική, ο δημοφιλής (και στην Ελλάδα) ζωγράφος, εκπαιδευτής ζωγραφικής και τηλεοπτικός παρουσιαστής Μπομπ Ρος είχε αντιμετωπίσει το θάνατο της γυναίκας του.
 
Παίρνοντας τον χρωστήρα του στο πρώτο επεισόδιο που βγήκε στον  «αέρα» μετά το χαμό της, ο Ρος έθιξε εμμέσως τη μεγάλεια απώλεια. Έβαλε δυο πινελιές σκούρου χρώματος στον καμβά και δήλωσε «στον αέρα»:

«Πρέπει να έχεις μαύρο για να έχεις φως… Αν έχεις μαύρο σε μαύρο βασικά δεν έχεις τίποτα… Είναι σαν τη ζωή… Πρέπει να έχεις λίγη θλίψη μια στο τόσο, για να ξέρεις πότε έρχονται οι καλές στιγμές. Περιμένω τις καλές στιγμές τώρα».

Ήταν το τρίτο επεισόδιο της εκπομπής του «Χαρά της Ζωγραφικής».  Σεζόν 23, Επεισόδιο 3.

Πηγή: skai.gr

