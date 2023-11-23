Χεζμπολάχ: Σκοτώσαμε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες σε επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες σε επίθεση με ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ αναφέρει το Anadolu.

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ την Πέμπτη σε ένα από τα μεγαλύτερα μπαράζ επιθέσεων από τον Λίβανο από τις 7 Οκτωβρίου, στέλνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε πόλεις και κοινότητες του βορρά να σπεύσουν στα καταφύγια ανέφεραν νωρίτερα οι Times of Israel.

O Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι περίπου 35 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν με στόχο το Ισραήλ, ενώ άλλα κύματα επιθέσεων εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια του απογεύματος.

Τουλάχιστον 80 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης, ανέφερε το Channel 12 News, με τη Χεζμπολάχ να ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε 48 από αυτούς.

