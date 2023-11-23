Ειρήνη Αγαπηδάκη για Όρους δόμησης: Κανένας εργαζόμενο των ΚΟΜΥ στο δρόμο

«Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε στον δρόμο τους εργαζόμενους των ΚΟΜΥ» ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, υποστηρίζοντας την τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αφορά την παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού του ΕΟΔΥ έως τις 31 Απριλίου 2024.

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε πως πρόκειται για την παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προσωπικού των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΥ.

Σημείωσε πως εξακολουθούν να υφίστανται «οι ανάγκες που αφορούν στον COVID και την γρίπη, όπως είναι ο εμβολιασμός ηλικιωμένων, η παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο testing, οι εμβολιασμοί στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και μια σειρά από ζητήματα που αφορούν την προστασία της κοινότητας».

Η αναπληρωτής υπουργός επισήμανε πως η παράταση των συμβάσεων αυτών «δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, Υπουργικής Απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης» και χρειάζεται νομοθέτηση.

Η κ. Αγαπηδάκη πρόσθεσε ότι στην προτεινόμενη ρύθμιση υπάρχει η πρόβλεψη ότι η εν λόγω παράταση της διάρκειας των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, ούτε εμπίπτουν στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ164/2004.

Απαντώντας σε ερωτήματα που έθεσαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, η αναπληρωτής υπουργός είπε ότι «είμαστε σε συνεχή συνεργασία με το σωματείο τον ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ.

Υπάρχουν χίλιοι και πλέον άνθρωποι διαφορετικών κατηγοριών και τυπικών προσόντων, οι οποίοι εργάζονται στις ΚΟΜΥ και εξετάζουμε μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία και φυσικά, τον υπουργό Υγείας πώς μπορούν να απορροφηθούν στο ΕΣΥ. Αντιλαμβάνεστε ότι, για παράδειγμα, για τους νοσηλευτές είναι ευκολότερο.

Για τους οδηγούς υπάρχει άλλη δυνατότητα. Υπάρχουν πολλοί διοικητικοί. Κάποιοι από αυτούς έχουν πτυχίο, παραδείγματος χάρη είναι βιολόγοι. Θα μπορούσαν, όντως, να αξιοποιηθούν σε επίπεδο εργαστηριακό, στις δράσεις που πρόκειται να κάνουν και στις μόνιμες υπηρεσίες που θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα, αξιοποιώντας και κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση απειλών δημόσιας υγείας».

Η κ. Αγαπηδάκη ανέφερε πως είναι δύσκολο να υπάρξει ένα οριζόντιο μοντέλο που θα καλύψει όλους αυτούς του εργαζόμενους, αλλά «δεν πρόκειται να τους αφήσουμε στον δρόμο. Γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει από τώρα μια στενή συνεργασία μαζί τους. Και ξαναλέω, είμαστε σε σχετική συζήτηση με τα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να έχουμε ένα αποτέλεσμα σε επίπεδο προτεινόμενων ρυθμίσεων, που μπορεί να καλύψει κάθε κατηγορία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

