Titan: Εξειδικευμένη ιατρική ομάδα καταδυτών από τον Καναδά με ειδικό υπερβαρικό θάλαμο στην περιοχή διάσωσης

Εξειδικευμένη ιατρική ομάδα έφθασε στην περιοχή της επιχείρησης διάσωσης του υποβρυχίου Titan με τους πέντε επιβάτες, όπως ανακοίνωσε Καναδός αξιωματούχος. Στο σημείο ρομπότ σκανάρουν τον παγωμένο πυθμένα του Ατλαντικού σε βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων.



Ένα πλοίο του καναδικού Πολεμικού Ναυτικού, μετέφερε ιατρική ομάδα ειδικευμένη στην καταδυτική ιατρική και έναν υπερβαρικό θάλαμο αποσυμπίεσης που μπορεί να χωρέσει έως και έξι άτομα, έφτασε στην περιοχή, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο από το Joint Rescue Coordination Center Halifax των καναδικών ενόπλων δυνάμεων.

JRCC Halifax continues to assist MRCC Boston in support of submarine search efforts 380 NM south of St. John’s NL



Η ιατρική ομάδα και ο υπερβαρικός θάλαμος ταξίδεψαν με το HMCS Glace Gay, το οποίο έφτασε στην περιοχή λίγο μετά τις 9 π.μ. τοπική ώρα το πρωί (4 το απόγευμα ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο υπολοχαγός Λεν Χίκι ανώτερος εκπρόσωπος δημοσίων υποθέσεων.



Επιπλέον, τρία πλοία της καναδικής ακτοφυλακής - John Cabot, Ann Harvey και Terry Fox - βρίσκονται στην περιοχή, και μπορούν να παράσχουν εξοπλισμό και προσωπικό εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

«Θόρυβος του ωκεανού» πιθανότατα οι υποβρύχιοι ήχοι

Από πλευράς της, η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνεχίζει την επιχείρηση «διάσωσης» του βαθυσκάφους Titan, την ώρα που ο συνιδρυτής της OceanGate, στην οποία ανήκει το υποβρύχιο έσπασε τη σιωπή του, και έστειλε μήνυμα ελπίδας για τους πέντε επιβάτες.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης αναζήτησης της αμερικανικής ακτοφυλακής για το υποβρύχιο Titan Τζον Μάουτζερ δήλωσε ότι εξακολουθεί να «είναι μια ενεργή αποστολή έρευνας και διάσωσης».



Οι αναφορές για «υποβρύχιους ήχους» στην περιοχή εξακολουθούν να διερευνώνται, αλλά πιστεύεται ότι μεγάλο μέρος τους μπορεί να είναι θόρυβος του ωκεανού, ξεκαθάρισε δε ο υποναύαρχος στο Sky News.



Σημειώνεται ότι οι έρευνες διάσωσης συνεχίζονται παρά τις εκτιμήσεις της αμερικανικής ακτοφυλακής ότι η παροχή αέρα στο σκάφος θα εξαντλούνταν στις 2.08μμ (ώρα Ελλάδας) την Πέμπτη.

Δύο υψηλής τεχνολογίας ρομπότ (τηλεχειριζόμενα οχήματα - ROV) αποδύονται σε «κούρσα με το χρόνο» για να βρουν το βαθυσκάφος με τους επιβάτες του, που εξαφανίσθηκαν κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, παρά τους φόβους ότι τα αποθέματα του οξυγόνου έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η αναζήτηση για το Titan αποδεικνύεται δύσκολη. Το υποβρύχιο πιθανόν να βρίσκεται σε εξαιρετικά βαθιά νερά, καθώς είναι ικανό να φτάσει σε βάθος 4.000 μέτρων ώστε να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού που βρίσκεται στα 3.800 μέτρα κάτω από την επιφάνεια.

As part of the @CanadianForces's support to the search for a missing submersible, 380 NM south of St. John’s NL, an @ARC_RCAF CP-140 Aurora from 14 Wing Greenwood, NS is providing surface search and sub-surface acoustic detection capabilities. pic.twitter.com/j4fwfwQkki