Ο απερχόμενος, Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα εκφωνήσει την αποχαιρετιστήρια ομιλία του προς το έθνος την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου, από το Οβάλ Γραφείο, στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 τα ξημερώματα της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο 82χρονος πρόεδρος, που φτάνει στο τέλος της τετραετούς θητείας του και γενικότερα μιας πολιτικής καριέρας μισού αιώνα, θα παραχωρήσει την εξουσία στον Ρεπουμπλικάνο εκλεγμένο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

