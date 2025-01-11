Στον φανταστικό κόσμο του Τραμπ, τα ψάρια ευθύνονται για τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Της Lara Williams*

Σε αυτό που τείνει να γίνει ένα κάπως συνηθισμένο γεγονός, έχουμε κατακλυστεί αυτή την εβδομάδα από αποκαλυπτικές εικόνες που έρχονται από το Λος Άντζελες. Οι πυρκαγιές σαρώνουν γειτονιές σε όλη την περιοχή, περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή εκκένωσης και τουλάχιστον 10 έχασαν τη ζωή τους.

Μια φορά κι έναν καιρό, ακτιβιστές και επιστήμονες πίστευαν ότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι έβλεπαν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής από πρώτο χέρι, θα πίστευαν πόσο επείγον είναι να δράσουν. Αλλά όπως συμβαίνει και με τους τυφώνες και με άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν συμβεί στο παρελθόν, οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια είναι απόδειξη ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντί να αποκαλύπτεται η αλήθεια για όλους, η παραπληροφόρηση και η άρνηση που εξακολουθεί να υπάρχει για το κλίμα, ευδοκιμούν στο χάος.

Αυτές οι φλόγες ήταν τόσο δύσκολο να ελεγχθούν επειδή η γρήγορη μετάβαση από έναν πολύ υγρό χειμώνα του 2023 σε πολύ ξηρές συνθήκες κατά τους τελευταίους περίπου εννέα μήνες δημιούργησε το τέλειο καύσιμο για τις φωτιές στη νότια Καλιφόρνια – πρώτα ενθαρρύνοντας το γρασίδι να αναπτυχθεί και στη συνέχεια διώχνοντας κάθε υποψία υγρασίας από τη βλάστηση. Με τους ισχυρούς ανέμους Santa Ana να αφυδατώνουν περαιτέρω τη γη και να επιτρέπουν στις φωτιές που πιάνουν να εξαπλωθούν γρήγορα, οι συνθήκες ήταν ιδανικές για μια κόλαση.

Με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να αποτελούν το αποκορύφωμα μιας σειράς απειλών και τρωτών σημείων, απαιτείται μια μελέτη απόδοσης για να εκτιμηθεί σωστά πόσο ρόλο έπαιξε η κλιματική αλλαγή σε αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά υπάρχουν πράγματα που ήδη γνωρίζουμε για τη σχέση μεταξύ ενός θερμαινόμενου πλανήτη και των πυρκαγιών.

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι η υπερθέρμανση επιδεινώνει τις συνθήκες που ευνοούν τις πυρκαγιές, όπως η χαμηλή σχετική υγρασία και οι ελλείψεις στην πίεση των ατμών (η διαφορά μεταξύ της ποσότητας νερού στον αέρα και της μέγιστης ποσότητας νερού που μπορεί να κρατήσει ο αέρας). Και αυτή η σύγκρουση μεταξύ πολύ υγρών και πολύ ξηρών συνθηκών είναι ένα φαινόμενο που έχει ήδη αυξηθεί παγκοσμίως κατά 31% έως 66% από τα μέσα του 20ου αιώνα και θα συνεχίσει να επιταχύνεται καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται περαιτέρω, σύμφωνα με ένα έγγραφο που δημοσιεύτηκε στο Nature την Πέμπτη.

Αλλά αυτά δεν είναι γεγονότα που είναι πιθανό να διαβάστετε στο προφίλ του Ίλον Μασκ στο Χ ή να ελέγξετε τι λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Αντίθετα, είναι πιο πιθανόν να βρείτε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου οι χρήστες αποδίδουν τις την έναρξη των πυρκαγιών σχεδόν στα πάντα εκτός από την κλιματική αλλαγή, όπως:

--Χαμηλά επίπεδα στις δεξαμενές νερού

--Προσπάθειες ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες

--Προσπάθειες για να σωθεί ένα μικροσκοπικό ψάρι που απειλείται με εξαφάνιση

--Δωρεές πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ουκρανία

--Όπλα άμεσης ενέργειας, γνωστά και ως διαστημικά λέιζερ

Οι περισσότερες δεξαμενές της Καλιφόρνια βρίσκονται σε επίπεδα άνω του μέσου όρου για αυτήν την εποχή. Οι πυροσβέστες όντως ξέμειναν από νερό, αλλά όχι λόγω αποφάσεων διαχείρισης του νερού. Ο επικεφαλής του Τμήματος Νερού και Ενέργειας του Λος Άντζελες εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ότι παρόλο που ήταν διαθέσιμα τρία εκατομμύρια γαλόνια νερού όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Pacific Palisades, η ζήτηση ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερη από ό,τι «έχουμε δει ποτέ στο σύστημα .» Η ζέστη από τη φωτιά προκάλεσε επίσης ζημιές σε σωλήνες νερού, επιδεινώνοντας το πρόβλημα.

Με περισσότερους από 7.500 πυροσβέστες να ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους, αρχίζουμε άραγε να πιστεύουμε πράγματι ότι έχουν αποσπαστεί από την αξία του DEI (Διαφορετικότητα, ισότητα και ένταξη); Οι δωρεές στην Ουκρανία, εν τω μεταξύ, έγιναν το 2022 και ήταν σε αχρησιμοποίητο πλεονάζον εξοπλισμό.

Περίπου το 40% του νερού του Λος Άντζελες προέρχεται από κρατικά ελεγχόμενα έργα που συνδέονται με τη βόρεια Καλιφόρνια, όπου ζει το υπό εξαφάνιση ψάρι Delta όπως ονομάζεται και η πολιτεία έχει περιορίσει το νερό που παρέχεται φέτος για να προστατεύσει τα οικοσυστήματα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έλλειψη ύδρευσης στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Έτσι, οι προσπάθειες του Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το ψάρι «άχρηστο» σε μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κατηγορήσει τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ για τις πυρκαγιές και προσπαθεί να τις συνδέσει με ένα ψάρι μόλις τριών ιντσών είναι καθαρή φαντασία.

Μιλώντας για φαντασία, οι αποδείξεις για τη χρήση ακτίνων λέιζερ για την έναρξη πυρκαγιών περιορίζονται σε ψηφιακά τροποποιημένα βίντεο, παράλληλα με ψευδείς ισχυρισμούς ότι το μπλε χρώμα προστατεύει από τέτοια όπλα. Ίδια θεωρία συνωμοσίας διαδόθηκε ευρέως μετά τις πυρκαγιές του Μάουι το 2023.

Αυτοί οι ψευδείς ισχυρισμοί είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν, αλλά χρειάζονται χρόνο για να απομυθοποιηθούν. Ορισμένοι ισχυρισμοί βασίζονται επίσης σε ένα κομμάτι αλήθειας, το οποίο στη συνέχεια παραμορφώνεται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Ρος Κλαρκ, ένας σκεπτικιστής για το κλίμα αρθρογράφος στο βρετανικό περιοδικό The Spectator, είπε ότι κατηγορώντας την ίδια την φωτιά είναι ευκολότερο από το να τις αντιμετωπίσεις. Οι πυρκαγιές είναι ένα φυσικό μέρος του οικοσυστήματος της Καλιφόρνια, υποστήριξε. Διακόπτοντας τον φυσικό κύκλο, το νεκρό ξύλο συσσωρεύεται και δίνει στο επόμενο δάσος περισσότερο καύσιμο. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό. Αλλά όταν επικαλέστηκε τη Valerie Trouet, καθηγήτρια δενδρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ο Κλαρκ αγνόησε εντελώς το άλλο μέρος του επιχειρήματός της, υπογραμμίζοντας πώς η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο έχει κάνει «τα καυτά καλοκαίρια της Καλιφόρνια ακόμα πιο ζεστά, τα εποχικά ξηρά δάση της Καλιφόρνια ακόμη πιο ξηρά και τις ήδη μεγάλες αντιπυρικές περιόδους ακόμα μεγαλύτερες».

Αυτή είναι η νέα άρνηση. Χωρίς να λένε ξεκάθαρα ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένα ψέμα, οι σκεπτικιστές προτάσσουν άλλους παράγοντες και ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη – δημιουργώντας μια αντίθετη εικόνα από αυτή που υπάρχει.

Αυτές οι τακτικές δεν είναι καινούριες στις πυρκαγιές του Λος Άντζελες, αλλά εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή. Με τον Τραμπ ξανά στην εξουσία, τον Μασκ να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του για να διαδώσει ψέματα και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να εγκαταλείπει τον έλεγχο γεγονότων στη Meta Inc., το Διαδίκτυο πρόκειται να γίνει μια ακόμα πιο άγρια ​​δύση όπου οι θεωρίες συνωμοσίας και οι αναλήθειες κυριαρχούν στη χώρα. Η λογοδοσία και η τεκμηριωμένη συζήτηση δέχονται ένα ακόμη πλήγμα.

Αξίζει πάντα να εξετάζεται εάν η διαχείριση της πυρκαγιάς και του νερού θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί - οι κυβερνήσεις μερικές φορές δημιουργούν ευπάθειες μέσω της παραμέλησης ή της κακής προσαρμογής. Με αυτά τα μαθήματα μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση κρίσεων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στις προσπάθειες για τη βελτίωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη που κάνει τις απειλές μεγαλύτερες εξαρχής. Δυστυχώς, το μάθημα δεν είναι αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν ο Τραμπ και οι άλλοι αρνητές του με τις διαδικτυακές τους ατάκες. Ακόμα κι όταν η κλιματική κρίση κατακαίει τα σπίτια μας, δεν μπορούμε να βασιστούμε στο να δράσουν αυτοί οι αναγκαστικοί παγκόσμιοι ηγέτες.

* Η Lara Williams είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει την κλιματική αλλαγή.

