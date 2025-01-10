Το Ocean Viking διέσωσε 101 μετανάστες στα ανοιχτά της Λιβύης

Το ασθενοφόρο πλοίο Ocean Viking, το οποίο έχει ναυλωθεί από την οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε 101 μετανάστες, μεταξύ των οποίων ήταν 29 γυναίκες και 7 παιδιά, από ένα ξύλινο σκάφος που διέτρεχε κίνδυνο στα ανοιχτά της Λιβύης, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Αυτή ήταν η πρώτη διάσωση της χρονιάς για την SOS Méditerranée, μια οργάνωση που εδρεύει στη Μασσαλία, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Οι διασωθέντες προέρχονται από τη Σομαλία, τη Συρία, την Ερυθραία και την Αίγυπτο.

Το Ocean Viking κατευθύνεται στη Ραβένα, στο λιμάνι αποβίβασης που του υπέδειξαν οι ιταλικές αρχές.

«Η Ραβένα, που απέχει τέσσερις ημέρες, ορίστηκε ως λιμάνι αποβίβασης ενώ ο καιρός είναι κακός, επικρατεί θαλασσοταραχή. Θα ζητήσουμε από τις ιταλικές αρχές να ορίσουν ένα πιο κοντινό λιμάνι. Υπενθυμίζουμε ότι με βάση το διεθνές ναυτικό δίκαιο, οι διασωθέντες θα πρέπει να αποβιβάζονται «μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα». Όμως, εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια, η πολιτική των απομακρυσμένων λιμανιών καθυστερεί σκόπιμα τις διασώσεις και θέτει σε κίνδυνο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτές οι κυνικές αποφάσεις στοιχίζουν ζωές», τόνισε η μη κυβερνητική οργάνωση.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 31 άνθρωποι έχουν ήδη πεθάνει ή αγνοούνται στη Μεσόγειο από τις αρχές του έτους, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη.

