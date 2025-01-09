Μπάιντεν για Κάρτερ: Με δίδαξε ότι η δύναμη του χαρακτήρα είναι μεγαλύτερη από τον τίτλο

Κατά την ομιλία του στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, ο Τζο Μπάιντεν επικεντρώθηκε σε δύο καθοριστικά χαρακτηριστικά του εκλιπόντος προέδρου, τον χαρακτήρα και την πίστη του.

«Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα;» ρώτησε. «Η φιλία και η ζωή του Τζίμι Κάρτερ με δίδαξε ότι η δύναμη του χαρακτήρα είναι μεγαλύτερη από τον τίτλο ή τη δύναμη που έχουμε. Πρόκειται για την κατανόηση ότι όλοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, σεβασμό - και ότι όλοι αξίζουν ισότιμη μεταχείριση».

During his eulogy for former Pres. Carter, Pres. Biden remembers how he was the first senator to endorse Carter's presidential candidacy in 1976.



"It was an endorsement based on a belief of Jimmy Carter's enduring attribute: character." https://t.co/mpiZgncEUq pic.twitter.com/ivGANkFFp6 — ABC News (@ABC) January 9, 2025

Ενώ ο Μπάιντεν μιλούσε για τον Κάρτερ, τα λόγια του αποτύπωναν τις δικές του πεποιθήσεις, καθώς μιλά συχνά για τη σημασία της ηθικής και του χαρακτήρα κατά τη διακυβέρνηση. Με την προεδρία του να τελειώνει σε λίγες εβδομάδες, ήταν μια από τις τελευταίες ευκαιρίες του Μπάιντεν να σταθεί σε αυτό το θέμα.

Ο Μπάιντεν ανέφερε ότι πολλοί μπορεί να πιστεύουν ότι ο Κάρτερ προερχόταν από μια «εποχή που έχει παρέλθει». Με περισσότερα από 50 χρόνια κυβερνητικής υπηρεσίας και το τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας να πλησιάζει, όλα αυτά θα μπορούσαν να ειπωθούν για τον Μπάιντεν.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του Τζίμι Κάρτερ, του 39ου προέδρου Ηνωμένων Πολιτειών τελέστηκε σήμερα στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της πρωτεύουσας των ΗΠΑ.

Η αυτοκινητοπομπή που συνόδευε το φέρετρο του εκλιπόντος προέδρου ξεκίνησε από το Καπιτώλιο όπου η σορός του Τζίμι Κάρτερ είχε μεταφερθεί για να αποδοθούν τιμές και θα περάσει από τον Λευκό Οίκο στη διαδρομή για τον καθεδρικό ναό.

Τον επικήδειο λόγο εκφώνησε ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τους πρώην προέδρους Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Μπιλ Κλίντον, παρέστησαν όλοι στον Εθνικό Καθεδρικό Ναό της Ουάσινγκτον.

Στη νεκρώσιμη ακολουθία παρευρέθηκε και η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις όπως και μέλη του Κογκρέσου, πρώην πρόεδροι, δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου και μέλη της κυβέρνησης Κάρτερ.

Επίσης και αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες παρέστησαν στην κρατική κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, μεταξύ αυτών και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Αμέσως μετά, η σορός του πρώην προέδρου των ΗΠΑ θα επιστρέψει στο Πλέινς στην πολιτεία της Τζόρτζια, τόπο γέννησής του όπου θα πραγματοποιηθεί ιδιωτική κηδεία στην εκκλησία Μάραναθα Μπάπτιστ.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζίμι Κάρτερ, που είχε τιμηθεί και με το Νόμπελ Ειρήνης, πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου σε ηλικία 100 ετών.

Τον Φεβρουάριο του 2023, έπειτα από αλλεπάλληλες νοσηλείες, το Ίδρυμα Κάρτερ ανακοίνωσε ότι ο πρώην πρόεδρος είχε αποφασίσει να μην συνεχίσει τις θεραπείες στις οποίες υποβαλλόταν και να επιστρέψει στο σπίτι του, όπου θα λάμβανε μόνο ανακουφιστική θεραπεία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.