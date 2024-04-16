Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο το Ισραήλ να στοχοποιήσει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν εκφράζει ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, δήλωσε χθες Δευτέρα πως τον ανησυχεί το ενδεχόμενο το Ισραήλ να βάλει στο στόχαστρο πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, όπου αναμένεται να ξαναρχίσουν επιθεωρήσεις σήμερα.

Ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ στρατηγός Χερτσί Χαλεβί διεμήνυσε χθες πως θα υπάρξει ανταπόδοση μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ιράν με drones και πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, σε αντίποινα για τον αποδιδόμενο στην ισραηλινή αεροπορία βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό την 1η Απριλίου· κι αυτό παρότι απευθύνονται από πολλές πλευρές εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση καθώς εντείνεται ο φόβος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι σημείωσε πως η Τεχεράνη έκλεισε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της για «λόγους ασφαλείας». Αν και επαναλειτούργησαν χθες, πρόσθεσε, επέλεξε να μη στείλει επιθεωρητές προτού «δούμε ότι η κατάσταση είναι απόλυτα ήρεμη».

«Θα ξαναρχίσουμε αύριο» τις επιθεωρήσεις, πρόσθεσε ο κ. Γκρόσι μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, διαβεβαιώνοντας πως η σοβαρή κλιμάκωση της έντασης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ «δεν είχε αντίκτυπο» στο έργο των επιθεωρητών ως αυτό το στάδιο.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο ο ισραηλινός στρατός να στοχοποιήσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ απάντησε «πάντα μας ανησυχεί αυτή η πιθανότητα» και απηύθυνε έκκληση «για τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Το Ιράν λέει πάγια πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας είναι αποκλειστικά πολιτικό και έχει ειρηνικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Το Ισραήλ και δυτικές δυνάμεις κατηγορούν την Τεχεράνη πως σκοπό έχει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.