Έξι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν τώρα αν θύματα trafficking μεταφέρονταν με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν

Ο Ναζίρ Αφζάλ, πρώην επικεφαλής εισαγγελέας του στέμματος, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι «σκανδαλώδη» και αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν δημοσιογράφοι να βρίσκουν ενοχοποιητικά στοιχεία που οι αρχές αγνόησαν»

Η ανάλυση των αρχείων δείχνει μεταξύ άλλων ότι συνεργάτες του Έπσταϊν κανόνισαν πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου προς τη Νέα Υόρκη για μια Ρωσίδα, το όνομα της οποίας έχει αποκρυφθεί

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ανάλυση εγγράφων, αποδείξεων καυσίμων και αρχείων πτήσεων, δείχνουν ότι ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας εισήλθε και εξήλθε από τη χώρα με ιδιωτικά τζετ περισσότερες από 60 φορές, ενώ φέρεται να κανόνιζε πτήσεις για νεαρές γυναίκες μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι και τον Ιούνιο του 2019, μόλις ένα μήνα πριν από τη σύλληψή του.

Έξι αστυνομικές δυνάμεις ερευνούν τώρα αν θύματα trafficking μεταφέρονταν με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν όχι μόνο σε εμπορικά αεροδρόμια, αλλά και σε στρατιωτικές βάσεις της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας, όπως η βάση Νόρθολτ στο δυτικό Λονδίνο. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν παρέδωσε φάκελο με στοιχεία στις αρχές, ζητώντας να εξεταστεί αν ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου χρησιμοποίησε τις εν λόγω βάσεις για ταξίδια που σχετίζονταν με τον Έπσταϊν.

Ο Ναζίρ Αφζάλ, πρώην επικεφαλής εισαγγελέας του στέμματος, δήλωσε ότι τα ευρήματα είναι «σκανδαλώδη» και αναρωτήθηκε «πώς είναι δυνατόν δημοσιογράφοι να βρίσκουν ενοχοποιητικά στοιχεία που οι αρχές αγνόησαν».

Η ανάλυση των αρχείων δείχνει μεταξύ άλλων ότι συνεργάτες του Έπσταϊν κανόνισαν πτήση από το αεροδρόμιο Χίθροου προς τη Νέα Υόρκη για μια Ρωσίδα, το όνομα της οποίας έχει αποκρυφθεί, μόλις ένα μήνα πριν από τη σύλληψή του στις 6 Ιουλίου 2019. Η γυναίκα πέταξε την 1η Ιουνίου και επέστρεψε στις 9 Ιουνίου.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν οι συνεργάτες του Αμερικανού χρηματιστή για να θολώνουν τα ίχνη τους. Η βοηθός του, Λέσλι Γκροφ, φέρεται να ζητούσε τη δημιουργία εικονικών δρομολογίων και ψεύτικων κρατήσεων σε ξενοδοχεία, προκειμένου να παρουσιάζονται επίσημα έγγραφα που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές μετακινήσεις.

Οι Times αναφέρουν ακόμα ότι όταν ο Άντριου έχασε τη θέση του ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου στις 21 Ιουλίου 2011, ο Έπσταϊν κατηγόρησε τον Κάρολο. Συγκεκριμένα έγραψε σε ένα email: «Υποθέτω ότι ξέρει ότι αυτό είναι έργο του Καρόλου».

Πηγή: skai.gr

