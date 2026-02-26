Με μία μεγάλη, νυχτερινή στρατιωτική παρέλαση ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ το 9ο συνέδριο του Κόμματος Εργατών στην Πιονγιάνγκ, κατά το οποίο (όπως αναμενόταν) ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη ομόφωνα γενικός γραμματέας της παράταξης που κυβερνά τη Βόρεια Κορέα από την δεκαετία του 1940.

Βορειοκορεάτης στρατιώτης που στάλθηκε στη Ρωσία κρατάει ρωσική σημαία κατά τη διάρκεια παρέλασης στην πλατεία Κιμ Ιλ Σουνγκ, στην Πιονγιάνγκ

Το συνέδριο του μοναδικού κόμματος της Βόρεια Κορέας διεξάγεται ανά πενταετία, και θεωρείται το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός στη χώρα, με σκοπό κυρίως την ενίσχυση του καθεστώτος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση έχοντας στο πλευρό του την έφηβη κόρη του, Κιμ Γιου Άε, την οποία προετοιμάζει για διάδοχό του και επόμενη ηγέτη της χώρας, φορώντας μάλιστα και οι δύο πανομοιότυπα, δερμάτινες καπαρντίνες.

Αλλαγή γραμμής στο συνέδριο του Κόμματος - Η Νότια Κορέα (και όχι οι ΗΠΑ) η πιο «εχθρική» οντότητα για τη Βόρεια Κορέα

Κατά την διάρκεια του πολυήμερου συνεδρίου, ο Κιμ Γιονγκ Ουν χάραξε και την εξωτερική πολιτική της διπλωματικά και οικονομικά απομονωμένης Βόρειας Κορέας.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης έκρινε ότι – σε αντίθεση με το 2021, που χαρακτήριζε τις ΗΠΑ τον υπ’ αριθμόν ένα «εχθρό» της χώρας του – τώρα η Νότια Κορέα θεωρείται η πιο «εχθρική» οντότητα για τη Βόρεια Κορέα.

Μάλιστα, απέρριψε τις προσπάθειες της Σεούλ να ξαναρχίσει διάλογος για τα πυρηνικά και έκρινε η Πιονγκγιάνγκ θα μπορούσε να συζητήσει με τις ΗΠΑ, αλλά υπό τον όρο ότι η Ουάσιγκτον θα αναγνωρίσει το καθεστώς πυρηνικής δύναμης της χώρας του.

Αν η Ουάσιγκτον σεβαστεί «το τρέχον καθεστώς» της Βόρειας Κορέας --της πυρηνικής δύναμης--, όπως έχει οριστεί στο Σύνταγμά της, και «εγκαταλείψει την εχθρική πολιτική της (...) δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε τις ΗΠΑ», είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, κατά το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία την περασμένη χρονιά, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει «100% ανοικτός» στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Παράλληλα, άλλαξε την πάγια θέση των ΗΠΑ για δεκαετίες, αναγνωρίζοντας ότι πλέον η Βόρεια Κορέα είναι «πυρηνική δύναμη κατά κάποιον τρόπο».

Η σεναριολογία περί συνάντησης των ηγετών των δυο χωρών στο περιθώριο της επίσκεψης που προβλέπεται να κάνει ο κ. Τραμπ στην Κίνα (31η Μαρτίου-2η Απριλίου) εντείνεται.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου, οι δυο ηγέτες συναντήθηκαν τρεις φορές, στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με σκοπό την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, οι οποίες ήταν άκαρπες.

Οι τελευταίες τοποθετήσεις από πλευράς Πιονγκγιάνγκ αφήνουν να διαφανεί «πρόθεση να συνεχιστούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ κατά τρόπο ανεξάρτητο, χωρίς να περνούν από τη Νότια Κορέα», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος της πανεπιστημιακής σχολής βορειοκορεατικών μελετών στη Σεούλ. Όπως και ότι ο κ. Κιμ πλέον «απορρίπτει κάθε διαπραγμάτευση για την αποπυρηνικοποίηση», σύμφωνα με τον κ. Γιανγκ.

