Μία νέα φωτογραφία από τα αρχεία του Έπσταϊν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, κάνει τον γύρο του κόσμου: Ο καθηγητής Στίβεν Χόκινγκ χαμογελάει πλατιά, ανάμεσα σε δύο νεαρές γυναίκες με μπικίνι. Ο διάσημος αστροφυσικός από το Κέιμπριτζ και οι δύο γυναίκες απεικονίζονται να κρατούν κοκτέιλ, καθώς ποζάρουν κάνοντας ηλιοθεραπεία.

Professor Stephen Hawking seen grinning from ear-to-ear sandwiched between two bikini-clad women in latest jaw-dropping Epstein files photo https://t.co/aubRgI8jX3 February 24, 2026

Η φωτογραφία τραβήχτηκε πιθανότατα κατά την διάρκεια της επίσκεψής του Χόκινγκ στο νησί του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Little St James, στην Καραϊβική, το 2006, πέντε μήνες πριν ο Έπσταϊν κατηγορηθεί για πρώτη φορά για τράφικινγκ.

Ο καθηγητής ήταν μεταξύ των 21 διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημόνων που παρακολούθησαν ένα συνέδριο που διοργάνωσε τότε ο Έπσταϊν στο νησί του και στον κοντινό Άγιο Θωμά.

Είχε επίσης κατηγορηθεί στο παρελθόν από την εκλιπούσα Βιρτζίνια Τζιούφρε, θύμα του Έπσταϊν, ότι «συμμετείχε σε όργιο ανηλίκων» στο νησί, που οργάνωσε σε δείπνο στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν ο Μπιλ Κλίντον - κάτι που ο Δημοκρατικός πολιτικός αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν το 2015 έδειχναν τον διάσημο φυσικό στο αναπηρικό του αμαξίδιο, κατά την διάρκεια ένα μπάρμπεκιου στο νησί. Μάλιστα, όσο έμεινε εκεί, του έγινε μια υποβρύχια ξενάγηση στον βυθό γύρω από το νησί, με υποβρύχιο σκάφος ειδικά για τον Χόκινγκ, ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ πριν κάτω από το νερό.

Τον Ιανουάριο του 2015, ο Έπσταϊν έστειλε email στην προαγωγό Μάξγουελ και της πρότεινε να προσφέρει χρήματα στις επίσης ανήλικες τότε φίλες της Βιρτζίνια Τζιούφρε, προκειμένου να διαψεύσουν τους ισχυρισμού της.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Στίβεν Χόκινγκ αναφέρεται τουλάχιστον 250 φορές στα αρχεία Έπσταϊν, που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ). Ωστόσο, δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι η αναφορά του Χόκινγκ στα έγγραφα υπονοεί κάποια «αδικοπραγία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.