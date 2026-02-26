Ο πρόεδρος του Ιράν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί την κατασκευή πυρηνικών όπλων

«Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει απαγορεύσει τα όπλα μαζικής καταστροφής, κάτι που σημαίνει ξεκάθαρα ότι η Τεχεράνη δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα», δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ενόψει του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες συνεχίζουν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Χαμενεΐ, που έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, απαγόρευσε την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων με φετφά, δηλαδή θρησκευτική διαταγή, στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.