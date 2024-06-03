Times: Δεμένες ζώνες συνεχώς σχεδιάζουν να ζητούν οι αεροπορικές εταιρείες

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι αεροπορικές εταιρείες προτίθενται να αλλάξουν το καθιερωμένο μήνυμα ασφαλείας προς τους επιβάτες τους κατά τη διάρκεια των πτήσεων καλώντας τους να κρατούν τη ζώνη δεμένη συνεχώς, γράφουν οι Times.

Η απόφαση που ήδη εξετάζεται και αναμένεται να συζητηθεί αυτή την εβδομάδα σε συνέδριο στο Ντουμπάι ακολουθεί την «εντεινόμενη ανησυχία» των ιθυνόντων των αεροπορικών εταιρειών για τις αναταράξεις, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα.

Η ανησυχία αυτή έχει κορυφωθεί μετά από το πρόσφατο δυστύχημα σε πτήση της Singapore Airlines από Λονδίνο προς Σιγκαπούρη, κατά την οποία ένας 73χρονος Βρετανός έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν κατά τις αιφνίδιες και έντονες αναταράξεις.

Όπως αναφέρεται, οι υπεύθυνοι ασφαλείας πτήσεων σε δεκάδες αεροπορικές εταιρείες εξετάζουν τον καλύτερο τρόπο να «υποχρεώνουν» τους επιβάτες να μένουν προσδεδεμένοι ακόμα και όταν η φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια σχετική παραίνεση από το πλήρωμα κατά την έναρξη της πτήσης.

Πηγή των Times από τον τομέα της αεροπλοΐας κάνει λόγο για «σοβαρή ανησυχία» των εταιρειών, με τον πρόεδρο της Emirates σερ Τιμ Κλαρκ να δηλώνει πως «όλη η βιομηχανία πλέον εντείνει τις προσπάθειες αναφορικά με το να διασφαλίζεται πως οι επιβάτες παραμένουν προσδεδεμένοι - εξετάζουμε όλα τα πρωτόκολλα».

Η πηγή της εφημερίδας προσθέτει πως οι υπεύθυνοι των αεροπορικών εταιρειών είναι «τρομοκρατημένοι» μετά από το συμβάν με τη Singapore Airlines και ως εκ τούτου γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια από όλες τις εταιρείες να προσαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας. «Το μήνυμα θα ενισχυθεί παρά πολύ, θα είναι ‘μείνετε δεμένοι συνεχώς’, τελεία και παύλα», δηλώνει ο αξιωματούχος.

Γνωστός Βρετανός σύμβουλος σε θέματα μεταφορών σχολιάζει πως θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στις συστάσεις ως προς την ασφάλεια εν ώρα πτήσης εδώ και δύο δεκαετίες.

Το συνέδριο στο Ντουμπάι θα ασχοληθεί με ένα νέο πρόγραμμα έγκαιρης ειδοποίησης πληρωμάτων και σχεδιαστών πτήσεων για τον κίνδυνο αναταράξεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι του Διεθνούς Συνδέσμου Αεροπορικών Μεταφορών και το έχουν συνυπογράψει 21 αεροπορικές εταιρείες.

Οι Times αναφέρουν επίσης πως εκτός από τον θάνατο του Τζέφρι Κίτσεν, που αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα, οι αναταράξεις στο αεροσκάφος της Singapore Airlines προκάλεσαν και τον σοβαρό τραυματισμό ενός ακόμα Βρετανού, του Μπράντλεϊ Ρίτσαρντς, ο οποίος νοσηλεύεται με έξι κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και στον αυχένα.



Πηγή: skai.gr

