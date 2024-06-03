Παραιτήθηκε η διευθύντρια της Washington Post, Σάλι Μπάζμπι, αιφνιδιαστικά από τη θέση της καθώς η ιστορική αμερικανική εφημερίδα βρίσκεται σε διαδικασία μεγάλης αναδιάρθρωσης, όπως ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ο επικεφαλής της.

Η Μπάζμπι, η οποία ανέλαβε το αξίωμα αυτό το 2021, ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια της εφημερίδας εδώ και 150 χρόνια.

Η αποχώρησή της εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής αναδιάρθρωσης του εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου του εντύπου, του Ουΐλιαμ Λούις, από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο, ανέφερε η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τον Λούις, ο Ματ Μάρεϊ, ο πρώην διευθυντής της Wall Street Journal, θα αναλάβει τη θέση της Μπάζμπι μέχρι τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Δεν ανακοινώθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση της Μπάζμπι, η οποία υπήρξε δημοσιογράφος του Associated Press.

Σε email που έστειλε προς το προσωπικό της εφημερίδας ο Λούις αναφέρει ότι σκοπεύει να θεσπίσει «ένα νέο τμήμα στην αίθουσα σύνταξης» αυτή τη χρονιά.

Αυτό θα είναι ξεχωριστό από την παραδοσιακή αίθουσα σύνταξης και το τμήμα των αρθρογράφων.

Θα επικεντρώνεται στη «δημοσιογραφία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης», ενώ θα κάνει χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης, συμπλήρωσε ο Λούις στο μήνυμά του προς το προσωπικό.

Ο Μάρεϊ θα επιβλέπει το νέο τμήμα μετά τις εκλογές, σύμφωνα με τον Λούις, ενώ "βασικοί τομείς (δημοσιογραφικής) κάλυψης" όπως η πολιτική, ο επιχειρηματικός τομέας και τα αφιερώματα θα είναι υπό την ευθύνη του Ρόμπερτ Γουίνετ, ενός βετεράνου δημοσιογράφου του ομίλου της Telegraph.

Ο Λούις παραδέχτηκε πρόσφατα μεγάλες απώλειες για την Washington Post κατά τον τελευταίο χρόνο, που φθάνουν τα 77 εκατομμύρια δολάρια με τις προσπάθειες μείωσης του κόστους να περιλαμβάνουν προτάσεις για εθελούσια σύνταξη εκατοντάδων υπαλλήλων στο τέλος του 2023.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες ο Λούις έχει επίσης προσλάβει άλλους συναδέλφους του που εργάζονταν στον όμιλο Dow Jones (ιδιοκτήτη της Post) σε άλλες καίριες θέσεις της εφημερίδας.

Την πλειοψηφία των μετοχών της Dow Jones και της Journal κατέχει ο Ρούπερτ Μέρντοχ, η οικογένεια του οποίου έχει επίσης τον έλεγχο της Fox Corporation στον οποίο ανήκει το Fox News.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

