Ρεκόρ στον αριθμό επιβατών αναμένει για φέτος η ΙΑΤΑ - Εκτόξευση τζίρου για τις αεροπορικές εταιρείες

Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένουν ότι θα μεταφέρουν σχεδόν 5 δισεκατομμύρια επιβάτες σε όλον τον κόσμο φέτος, ξεπερνώντας κατά πολύ το ρεκόρ του 2019, πριν από την πανδημία της COVID-19, ανακοίνωσε σήμερα η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA).

Η γενική συνέλευση της IATA που συνήλθε στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προβλέπει εξάλλου ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν το 2024 καθαρό κέρδος παγκοσμίως 30,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έναν άνευ προηγουμένου τζίρο 996 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα αναμενόμενα αυτά αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν "τεράστια επιτυχία δεδομένων των πρόσφατων σοβαρών απωλειών λόγω της πανδημίας", σημείωσε ο γενικός διευθυντής της IATA, Γουίλι Γουολς, ενώπιον των εκπροσώπων της ένωσης που συγκεντρώνει 320 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 83% των παγκόσμιων αερομεταφορών.

Οι 4,95 δισεκατομμύρια επιβάτες που προβλέπονται για φέτος καταρρίπτουν σε μεγάλο βαθμό το ρεκόρ των 4,54 δισεκατομμυρίων του 2019. Η ένωση προέβλεπε μέχρι στιγμής 4,7 δισεκατομμύρια επιβάτες το 2024.

Η υγειονομική κρίση είχε προκαλέσει βουτιά στον τομέα των αερομεταφορών με τεράστιες απώλειες. Η IATA τις υπολογίζει σε 183 δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του 2020 και του 2022.

Τα 30,5 δισεκατομμύρια δολάρια καθαρού κέρδους που προβλέπονται για φέτος σηματοδοτούν αύξηση σε σχέση με τα 25,7 δισεκατομμύρια που προέβλεπε μέχρι στιγμής η IATA. Αυτή εκτιμά ότι το 2023 οι αεροπορικές εταιρείες είχαν έσοδα 27,4 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 23,3 δισεκατομμύρια που ανέφερε στις προηγούμενες προβλέψεις της, τον περασμένο Δεκέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

