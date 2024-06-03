Η Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι εξαπέλυσε, μια εβδομάδα πριν από τις Ευρωεκλογές, επίθεση κατά του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πιο αναλυτικά, κατά την χθεσινή επέτειο της ιταλικής αβασίλευτης δημοκρατίας, ο Ιταλός πρόεδρος, απευθυνόμενος στους πρέσβεις των ξένων χωρών που βρίσκονται στην χώρα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η κοινωνία μας εντάσσεται στην ευρύτερη κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία αποφασίσαμε να δώσουμε ζωή, μαζί με τους άλλους ελεύθερους λαούς της ηπείρου μας».

«Σε λίγες ημέρες, θα επικυρώσουμε και πάλι την κυριαρχία της, με την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε.

Σχολιάζοντας την δήλωση αυτή, ο γερουσιαστής της Λέγκα Κλάουντιο Μπόργκι υπογράμμισε ότι, «αν ο Ματαρέλα πιστεύει πραγματικά ότι η κυριαρχία είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι της Ιταλίας, για λόγους συνοχής θα έπρεπε να παραιτηθεί, διότι ο ρόλος του θα έχανε κάθε σημασία».

Στο ίδιο μήκος κύματος, προστέθηκε χθες, Κυριακή, και η τοποθέτηση του γραμματέα της Λέγκα και αντιπροέδρου της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος, σε εκπομπή του δημόσιου τηλεοπτικού καναλιού Rai Tre, δήλωσε:

«Σήμερα είναι η γιορτή των Ιταλών, της αβασίλευτης δημοκρατίας, όχι της ευρωπαϊκής κυριαρχίας. Έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας επειδή υπάρχει αβασίλευτη δημοκρατία. Εγώ βλέπω την Ευρώπη ως κυρίαρχα κράτη που συνθέτουν ένα σύνολο, αλλά η εθνική κυριαρχία είναι βασικής σημασίας. Δεν θα αποδεχθώ ποτέ ένα ευρωπαϊκό "υπερκάτος", στο οποίο κατέχουν την εξουσία όσοι έχουν χρήματα».

Οι δηλώσεις αυτές των Μπόργκι και Σαλβίνι προκάλεσαν ευρεία αμηχανία. Ο υπουργός Εξωτερικών και αρχηγός της Φόρτσα Ιτάλια Αντόνιο Ταγιάνι αποφάσισε να διαχωρίσει την θέση του και σε συνέντευξή του στο ιδιωτικό ραδιοφωνικό δίκτυο Rtl απάντησε σε σχετική ερώτηση:

«Είμαστε Ιταλοί και Ευρωπαίοι, αυτή είναι η ιστορία και η ταυτότητά μας». Σύμφωνα, δε, με μεγάλο μέρος του ιταλικού Τύπου, η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Σαλβίνι, ζητώντας του να προχωρήσει άμεσα σε διορθωτική δήλωση.

Πριν από λίγο, όντως, ο αρχηγός της Λέγκα μιλώντας και πάλι σε εκπομπή της Rai, τόνισε:

«Δεν υπάρχει καμία "πολεμική διάθεση", ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα χαίρει του σεβασμού μου, όπως και του κόμματός μου». Αναμένεται να διαπιστωθεί αν η όλη υπόθεση έχει όντως κλείσει ή αν, κατά την διάρκεια της τελευταίας αυτής εβδομάδας πριν από τις Ευρωεκλογές, η Λέγκα θα αποφασίσει να ανεβάσει και πάλι αισθητά τους τόνους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

