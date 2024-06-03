«Η Αίγυπτος ξεκάθαρα απορρίπτει μια ισραηλινή παρουσία στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της χερσονήσου του Σινά της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας», δήλωσε σήμερα Δευτέρα ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σαμέχ Σούκρι.

«Είναι δύσκολο για τη Ράφα να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς παλαιστινιακή διοίκηση», είπε σε συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό ομόλογό του στη Μαδρίτη.

Παράλληλα, ο Σούκρι επεσήμανε ότι η Χαμάς αξιολόγησε ως θετική την πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, και πως «πλέον βρισκόμαστε σε στάση αναμονής για το τι θα πει το Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.