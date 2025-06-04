Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι συζήτησε τις πρόσφατες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Ουκρανία στη Ρωσία και τις εξελίξεις σχετικά με το Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία θα πρέπει να απαντήσει στις ουκρανικές επιθέσεις με drones, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

«Ήταν μια καλή συζήτηση, αλλά όχι μια συζήτηση που θα οδηγήσει άμεσα σε ειρήνη», ανέφερε ακόμη ο Τραμπ.

«Δήλωσα στον πρόεδρο Πούτιν ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και, σε αυτό, πιστεύω ότι συμφωνήσαμε», πρόσθεσε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μόλις τελείωσα την τηλεφωνική μου συνομιλία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν. Η κλήση διήρκεσε περίπου μία ώρα και 15 λεπτά. Συζητήσαμε την επίθεση στα σταθμευμένα αεροπλάνα της Ρωσίας από την Ουκρανία, καθώς και διάφορες άλλες επιθέσεις που πραγματοποιούνται και από τις δύο πλευρές.

Ήταν μια καλή συζήτηση, αλλά όχι μια συζήτηση που θα οδηγήσει άμεσα σε ειρήνη. Ο Πρόεδρος Πούτιν τόνισε, και πολύ έντονα, ότι θα πρέπει να απαντήσει στην πρόσφατη επίθεση στα αεροδρόμια. Συζητήσαμε, επίσης, για το Ιράν και το γεγονός ότι ο χρόνος τελειώνει και το Ιράν θα πρέπει να πάρει μία απόφαση για τα πυρηνικά όπλα, η οποία πρέπει να ληφθεί γρήγορα! Δήλωσα στον Πρόεδρο Πούτιν ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και, σε αυτό, πιστεύω ότι συμφωνήσαμε. Ο Πρόεδρος Πούτιν πρότεινε να συμμετάσχει στις συζητήσεις με το Ιράν και ότι θα μπορούσε, ίσως, να βοηθήσει στην επίσπευση της λύσης αυτού του ζητήματος. Κατά τη γνώμη μου, το Ιράν έχει καθυστερήσει την απόφασή του σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα και θα χρειαστούμε μια οριστική απάντηση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα!»

«Θετική» και «παραγωγική» η επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνικά για τον δεύτερο γύρο άμεσων συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς το ζήτημα της Ουκρανίας, με επίκεντρο τις επιθέσεις σε Ρώσους αμάχους και τις εξελίξεις στον τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ουσακόφ κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προσπαθεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες, στοχεύοντας εσκεμμένα πολιτικά και μη στρατιωτικά σημεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πούτιν εξέφρασε στον Τραμπ την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και χαρακτήρισε χρήσιμη την τελευταία συνάντηση στην Τουρκία.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι οι Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφή σε ανώτατο επίπεδο, αλλά και μέσω άλλων διαύλων, σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουσακόφ, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν ειδοποιηθεί από την Ουκρανία για τις επιθέσεις στα ρωσικά στρατιωτικά αεροδρόμια. Στη συνομιλία των δύο ηγετών συζητήθηκαν επίσης διεθνή ζητήματα, μεταξύ των οποίων το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ετοιμότητά τους να παραμείνουν σε συνεχή επικοινωνία. Σε ερώτηση προς το Κρεμλίνο για το αν συζητήθηκαν προσχέδια μνημονίων ή συμβιβαστικές προτάσεις για την Ουκρανία, η απάντηση ήταν ότι «τα κείμενα δεν συζητήθηκαν».

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν η Ρωσία συνεργαστεί με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί απαραίτητη τη ρωσική συμβολή στο ζήτημα.

Ο Ουσακόφ ανέφερε επίσης ότι πριν από την τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν–Τραμπ είχαν προηγηθεί συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων των δύο χωρών. Δεν έγινε, ωστόσο, καμία αναφορά ή συζήτηση για πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν ο Πούτιν προειδοποίησε για την απάντηση της Μόσχας στις επιθέσεις με drones, ο Ουσακόφ επιβεβαίωσε ότι το θέμα τέθηκε στη συζήτηση. Όσο για ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν–Ζελένσκι, τόνισε ότι «ουδέποτε εξετάστηκε σε πρακτικό επίπεδο».

«Στο τέλος της συζήτησης, οι δύο ηγέτες χαρακτήρισαν την ανταλλαγή απόψεων ως θετική και αρκετά παραγωγική, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή τους να παραμείνουν σε συνεχή επαφή», είπε σε δημοσιογράφους ο Ουσακόφ.

