Έκθεση CBΟ: 2,4 τρισ. δολάρια νέο χρέος φέρνει το νομοσχέδιο Τραμπ

Το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (C.B.O) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι το ευρύ νομοσχέδιο των Ρεπουμπλικανών για περικοπές φόρων και μείωση ορισμένων ομοσπονδιακών προγραμμάτων θα προσθέσει 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο ήδη υψηλό εθνικό χρέος την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με ανάλυση. Η εκτίμηση αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες ότι η εσωτερική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ θα οδηγήσει σε υπερβολικό κρατικό δανεισμό.

Ειδικότερα, το μεγάλο νομοσχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που προωθείται στο Κογκρέσο θα μειώσει τους φόρους κατά 3,75 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει τα ελλείμματα κατά 2,4 τρισεκατομμύρια μέσα στην επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την ανάλυση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη από το CBO.

Το CBO εκτιμά επίσης ότι ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς ασφάλιση υγείας θα αυξηθεί κατά 10,9 εκατομμύρια μέχρι το 2034, εκ των οποίων 1,4 εκατομμύρια είναι άτομα χωρίς νόμιμο καθεστώς διαμονής, που σήμερα συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τις Πολιτείες.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το γραφείο προϋπολογισμού, θα μειώσει τις ομοσπονδιακές δαπάνες κατά σχεδόν 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο.

«Οι Ρεπουμπλικανοί χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για το χρέος όταν κυβερνούν οι Δημοκρατικοί - αλλά το εκτοξεύουν όταν είναι οι ίδιοι στην εξουσία», δήλωσε ο βουλευτής Μπρένταν Μπόιλ από την Πενσιλβάνια, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής.

«Για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Έλον Μασκ», πρόσθεσε ο Μπόιλ, αναφερόμενος στην κριτική του δισεκατομμυριούχου πρώην συμβούλου του Τραμπ για το νομοσχέδιο, «αυτό το νομοθέτημα είναι ένα “αηδιαστικό βδέλυγμα».

Η ανάλυση έρχεται σε κρίσιμη στιγμή της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς ο Τραμπ πιέζει το Κογκρέσο να ολοκληρώσει το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου ώστε να μπορέσει να το υπογράψει σε νόμο μέχρι την 4η Ιουλίου.

Η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου, το οποίο εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως ο επίσημος «λογιστής» των νομοσχεδίων στο Κογκρέσο, θα σταθμιστεί από τους βουλευτές και άλλους φορείς που επιδιώκουν να κατανοήσουν τις δημοσιονομικές επιπτώσεις του εκτενούς πακέτου άνω των 1.000 σελίδων.

Πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του CBO, ο Λευκός Οίκος και οι Ρεπουμπλικανοί άσκησαν εκ των προτέρων κριτική στο γραφείο, σε μια επικοινωνιακή εκστρατεία που αποσκοπούσε στην απαξίωση των ευρημάτων του.



