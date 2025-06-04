Οι εξαγωγές όπλων του Ισραήλ ανήλθαν σε 14,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα νέο ρεκόρ σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, παρά τις διεθνείς επικρίσεις για τον πόλεμο που διεξάγει στη Γάζα τους τελευταίους σχεδόν 20 μήνες.

«Το Ισραήλ έφτασε ξανά σε ιστορικό υψηλό επίπεδο εξαγωγών στον αμυντικό τομέα το 2024», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας, που επιβλέπει και εγκρίνει τις εξαγωγές των ισραηλινών αμυντικών βιομηχανιών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα.

Τα περισσότερα συμβόλαια που υπογράφηκαν (56,8%) ήταν «μεγαλοσυμβόλαια» αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα, διευκρίνισε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι τα «επιχειρησιακά αποτελέσματα» στον πόλεμο κατά του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας αύξησαν τη ζήτηση.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, το υπουργείο δήλωσε ότι λειτουργούσε σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και εργαζόταν εντατικά για την πολεμική προσπάθεια με μια παραγωγή του Τσάχαλ (ισραηλινού στρατού) σε 24ωρη βάση συνεχίζοντας παράλληλα την κατασκευή για τους ξένους πελάτες».

«Τα επιχειρησιακά αποτελέσματα του πολέμου και οι αποδεδειγμένες επιδόσεις των ισραηλινών συστημάτων στο πεδίο της μάχης προκάλεσαν μεγάλη διεθνή ζήτηση για την ισραηλινή αμυντική τεχνολογία, κάτι που επέτρεψε να κλείσει το έτος 2024 εξαιρετικά υψηλά με εξαγωγικά συμβόλαια ρεκόρ», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ζήτηση πυραύλων, ρουκετών και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας "έτυχε ένα νέο σημαντικό στάδιο" και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 48% του συνολικού όγκου των εξαγωγών, έναντι 36% το 2023.

Επίσης, «οι εξαγωγές δορυφόρων και διαστημικών συστημάτων σημείωσαν μεγάλη αύξηση, αντιπροσωπεύοντας το 8% των συναλλαγών το 2024 έναντι 2% το 2023», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η κατανομή των περιοχών προς τις οποίες έγιναν οι εξαγωγές όπλων δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εξαγωγών.

Οι πωλήσεις στις χώρες που συνήψαν συμφωνίας εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ (συμφωνίες του Αβραάμ) -- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μπαχρέιν και Μαρόκο -- δείχνουν να αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό περνώντας από 3% το 2023 σε 12% το 2024.

«Για την ακρίβεια θα έλεγα ότι κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης και περίπλοκης χρονιάς πολέμου (2024) το Ισραήλ κατέρριψε ένα ιστορικό ρεκόρ στις εξαγωγές αμυντικού υλικού», σχολίασε οι υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς, σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.