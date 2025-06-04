Πόλεμος στην Ουκρανία: Προελαύνουν τα ρωσικά στρατεύματα στην περιφέρεια Σούμι

Συνεχίζεται η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιφέρεια Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, απειλώντας πλέον την ομώνυμη πρωτεύουσα, έχοντας καταλάβει πάνω από 150 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Οι Ρώσοι εισβολείς ελέγχουν σχεδόν το 1/5 της ουκρανικής επικράτειας και η προέλασή τους τον Μάιο συνεχίστηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον ουκρανικό ιστότοπο Deep State που μεταδίδει πληροφορίες για τις θέσεις των στρατιωτικών δυνάμεων.

Τον Απρίλιο, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της είχαν απελευθερώσει πλήρως τη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ μετά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν ουκρανικά στρατεύματα τον περασμένο Αύγουστο. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στον ρωσικό στρατό να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στην ουκρανική περιφέρεια Σούμι προκειμένου να αποτραπούν διασυνοριακές επιθέσεις στο μέλλον.

Το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα ανακοίνωσε ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν τον οικισμό Κιντράτιβκα και απέχουν 25-30 χλμ από την πόλη Σούμι, η οποία βρίσκεται πλέον εντός εμβέλειας του πυροβολικού και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την επιτυχημένη επιχείρησή τους βόρεια της πόλης Σούμι», αναφέρει ο Γιούρι Ποντολιάκα, ένας εκ των γνωστότερων στρατιωτικών μπλόγκερ στη Ρωσία.

Ο χάρτης που παρουσιάζει ο ουκρανικός ιστότοπος Deep State δείχνει ότι ο ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν 154,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιφέρεια Σούμι και εξαπολύουν επιθέσεις από διαφορετικά σημεία.

Ο Αντρίι Ντέμτσενκο, εκπρόσωπος Τύπου της ουκρανικής συνοριοφυλακής, δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιδίδονται κυρίως σε καταδρομικού τύπου επιχειρήσεις – αντί για επιθέσεις με τεθωρακισμένα οχήματα – στην περιφέρεια Σούμι, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Τουλάχιστον 4 νεκροί και 28 τραυματίες είναι ο απολογισμός ρωσικών πληγμάτων στο Σούμι το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με ουκρανούς αξιωματούχους.

Στρατιωτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι η ρωσική προέλαση στην περιφέρεια Σούμι περιορίζει την ικανότητα των ουκρανικών δυνάμεων να υπερασπιστούν ταυτόχρονα περιοχές του Ντονμπάς, τον πλήρη έλεγχο του οποίου επιζητεί η Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

