Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι δεν θεωρεί πιθανή μια συνάντηση κορυφής με την Ουκρανία ούτε την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός, στον απόηχο των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι επιθέσεις σε γέφυρες στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ αποτελούν τρομοκρατικές ενέργειες με στόχο την υπονόμευση των ειρηνευτικών συνομιλιών.

«Ζητούν συνάντηση κορυφής. Αλλά πώς μπορούν να γίνουν τέτοιες συναντήσεις υπό αυτές τις συνθήκες; Τι να συζητήσουμε; Πώς να διαπραγματευτούμε με αυτούς που στηρίζονται στην τρομοκρατία;» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Οι πρόσφατες επιθέσεις στις γέφυρες στις περιοχές Μπριάνσκ και Κουρσκ είχαν ως στόχο αμάχους και αποτελούν απόδειξη ότι η κυβέρνηση του Κιέβου «εκφυλίζεται σε τρομοκρατική οργάνωση», είπε ο Πούτιν, ενώ κατηγόρησε και τους δυτικούς υποστηρικτές της ότι γίνονται συνένοχοι των τρομοκρατών. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι αποφάσεις για τις τρομοκρατικές επιθέσεις ελήφθησαν στην Ουκρανία σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε την ουκρανική ηγεσία ότι δεν επιδιώκει την ειρήνη, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπαγόταν απώλεια της εξουσίας της.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος αξιωματούχος και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, σε ενημέρωση για τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, είχε διαβισάσει στον Βλάντιμιρ Πούτιν ότι μια συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών κρατών είναι πιθανή.

«Μια τέτοια συνάντηση πρέπει να προετοιμαστεί», πρόσθεσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα ενδέχεται να επεξεργάζεται σχέδια για επικείμενη συνάντηση μεταξύ των ηγετών.

Παράλληλα, κια ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ επιβεβαίωσε ότι οι άμεσες συνομιλίες αποδίδουν, σημειώνοντας ότι «και οι δύο γύροι έφεραν συγκεκριμένα αποτελέσματα» και υπογράμμισε τη σημασία της διατήρησης διαύλων επικοινωνίας, παρά τις «προκλήσεις».

Ωστόσο, επέκρινε ωστόσο τον Ζελένσκι για την άρνησή του να δεχθεί παύση δύο-τριών ημερών για την περισυλλογή νεκρών στρατιωτών.

Επίσης, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν πρέπει να υποκύψει στις «εγκληματικές προκλήσεις» της Ουκρανίας, αλλά να χρησιμοποιήσει τις διαπραγματεύσεις και κάθε διαθέσιμο μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατιωτικής επιχείρησης.

Θετική ήταν η απάντηση του Ρώσου προέδρου στις δηλώσεις του Λαβρόφ, ο οποίος δήλωσε ότι «συμφωνώ με αυτό».

Πηγή: skai.gr

