Την αποβολή βουλευτή της Αριστεράς, επειδή φορούσε μπλούζα με τη λέξη «Παλαιστίνη», επέβαλε σήμερα η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ. Η πρόεδρος απέβαλε επίσης μια επισκέπτρια η οποία φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια ομιλίας του υπουργού Εξωτερικών.

Linken-Abgeordnete Köktürk marschiert mit einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck „PALESTINE“ in den Bundestag – und fliegt raus!



Bundestagspräsidentin Julia @JuliaKloeckner (CDU) greift sofort durch. Noch bevor Köktürk ans Mikrofon darf, wird sie des Saales verwiesen.… pic.twitter.com/By7gPSab1f — Iman Sefati (@ISefati) June 4, 2025

Η Γιούλια Κλέκνερ ζήτησε από τη βουλευτή της Αριστεράς από την Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, Τσανσίν Κεκτούρκ να αποχωρήσει από την αίθουσα της ολομέλειας της Bundestag, επειδή φορούσε μπλούζα στην οποία αναγραφόταν η λέξη «Palestine». Προηγουμένως την είχε προειδοποιήσει, χωρίς αποτέλεσμα. «Ζήτησα από τη βουλευτή να αλλάξει την μπλούζα της. Και δεν το δημοσιοποίησα. Προφανώς αρνείται. Θα σας ζητούσα λοιπόν να εγκαταλείψετε την αίθουσα. Παρακαλώ», δήλωσε η κυρία Κλέκνερ και τόνισε ότι «αυτοί είναι οι σαφείς κανόνες της Βουλής, ότι δεν επιτρέπονται μπλούζες με στάμπες ή φράσεις». Η βουλευτής σηκώθηκε και αποχωρώντας έδειξε την ενόχλησή της με μια χειρονομία δυσαρέσκειας απευθυνόμενη σε συναδέλφους της που χειροκροτούσαν, για να σχολιάσει η πρόεδρος: «Η αντιπαράθεση είτε γίνεται εδώ κατά πρόσωπο είτε εκτός αίθουσας». Η ίδια βουλευτής είχε εμφανιστεί την πρώτη ημέρα της θητείας της με την παλαιστινιακή κεφίγια.

Κατά την ίδια συνεδρίαση και ενώ μιλούσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, μια γυναίκα η οποία παρακολουθούσε από τις θέσεις των επισκεπτών άρχισε να φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Η πρόεδρος Κλέκνερ την επέπληξε ζητώντας της να αποχωρήσει από την αίθουσα. «Θα φύγετε τώρα από τον χώρο των επισκεπτών. Επειδή δεν είστε εξουσιοδοτημένη να φωνάζετε εδώ. Οι συζητήσεις γίνονται εδώ κάτω. Επομένως φύγετε τώρα», δήλωσε η Γιούλια Κλέκνερ και ένας από τους φύλακες της Bundestag συνόδευσε έξω τη γυναίκα η οποία αντιστεκόταν και συνέχιζε να φωνάζει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

