Τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Άντι Μπέρναμ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι είχαν «πολύ καλή συζήτηση» τηλεφωνικά με τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα μέσα στην ημέρα.

«Ο πρωθυπουργός έχει μπροστά του πολλή δουλειά, αλλά θα είναι ικανός να τη φέρει σε πέρας και, φυσικά, οι ΗΠΑ θα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν», διαβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας πως συζήτησε με τον συνομιλητή του για το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ, τη στρατιωτική συμμαχία των δυο κρατών και εμπορικά ζητήματα.

Την προηγουμένη, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πανηγύριζε το φερόμενο σχέδιο —που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής— του Άντι Μπέρναμ να εγκρίνει την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε εξάλλου συνάντηση των δυο ανδρών «στο όχι πολύ μακρινό μέλλον».

Ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών Μπέρναμ, που υπόσχεται «βαθιές αλλαγές» στη Βρετανία, διαδέχθηκε νωρίτερα χθες τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ, ο οποίος άσκησε την εξουσία από τον Ιούλιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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