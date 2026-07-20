Παραιτήθηκε και επίσημα από βουλευτής ο Συμεών Κεδίκογλου

Παραιτήθηκε και επίσημα από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Κεδίκογλου γνωστοποίησε πριν λίγες ημέρες την πρόθεσή του να παραιτηθεί από το αξίωμα του βουλευτή και να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Επόμενος στη σειρά για την αναπλήρωση της έδρας του εμφανίζεται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος αναμένεται να μην δεχθεί την έδρα, όπως και ο αμέσως επόμενος, Βαγγέλης Αποστόλου και έτσι τη βουλευτική έδρα αναμένεται να πάρει η Θεοδώρα Ακριώτου.

Πηγή: skai.gr

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