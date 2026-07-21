Η Βουλγαρία εγκρίνει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων παρά τις απειλές του Ιράν

Παρά τις απειλές της Τεχεράνης η κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας της Βουλγαρίας ενέκρινε κυβερνητική πρόταση για την προσωρινή ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού και αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην αεροπορική βάση Μπέζμερ.

Η επιτροπή στήριξε το σχέδιο απόφασης του υπουργικού συμβουλίου που επιτρέπει τη στάθμευση έως και οκτώ αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού και 250 μελών του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στη βάση της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας, για την υποστήριξη επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, όπως μετέδωσε το επίσημο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν την ανάπτυξη δυνάμεων για το διάστημα από τις 24 Ιουλίου έως την 1η Οκτωβρίου, πρόσθεσε το πρακτορείο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτημα του CNN σχετικά με το θέμα, δήλωσε: «Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν συζητάμε για μετακινήσεις στρατευμάτων ούτε προβαίνουμε σε εικασίες σχετικά με τη μελλοντική διάταξη των δυνάμεων».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει τη χρήση του εδάφους ή των εγκαταστάσεών της για την υποστήριξη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμμετοχή στον σχεδιασμό ή την εκτέλεση τέτοιων επιχειρήσεων θα ισοδυναμούσε με συνέργεια στο «έγκλημα της επίθεσης και σε εγκλήματα πολέμου». Κάλεσε δε την ολομέλεια του βουλγαρικού κοινοβουλίου να απορρίψει την ανάπτυξη των δυνάμεων.

Βάσει της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας του 2006, η Βουλγαρία, ως σύμμαχος χώρα του ΝΑΤΟ, έχει ορίσει την αεροπορική βάση Μπέζμερ ως εγκατάσταση κοινής χρήσης με τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών.



Πηγή: skai.gr

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