Ουγγαρία: «Όχι» της Τζούντιτ Πόλγκαρ στην πρόταση Μαγιάρ για την προεδρία – Αναζητείται νέος υποψήφιος

Η Τζούντιτ Πόλγκαρ δεν θα είναι τελικά η επόμενη Πρόεδρος της Ουγγαρίας, καθώς απέρριψε την πρόταση του πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ να αναλάβει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Η 49χρονη θρύλος του παγκόσμιου σκακιού ανακοίνωσε την απόφασή της μία ημέρα μετά τη δημόσια γνωστοποίηση της πρότασης από τον νέο πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, ο οποίος την είχε παρουσιάσει ως μια προσωπικότητα ικανή να εκπροσωπήσει τη χώρα πέρα από κομματικές γραμμές.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πόλγκαρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την πρόταση, εξηγώντας ωστόσο ότι δεν αισθάνεται πως διαθέτει την απαιτούμενη δύναμη για να επωμιστεί την ευθύνη της προσπάθειας να γεφυρωθεί ο βαθύς πολιτικός και κοινωνικός διχασμός στη χώρα.

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω αρκετή δύναμη για να αναλάβω την ιστορική ευθύνη να ενώσω ένα διχασμένο έθνος και επομένως δεν είμαι σε θέση να δεχτώ την πρόσκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα στηρίξει με κάθε δυνατό τρόπο έναν νέο, ανεξάρτητο και ευρέως σεβαστό Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην αποστολή αυτή.



Η «βασίλισσα του σκακιού» που προοριζόταν για σύμβολο ενότητας

Η επιλογή της Πόλγκαρ δεν ήταν τυχαία. Η Ουγγαρή σκακίστρια θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του αθλήματος και η κορυφαία γυναίκα σκακίστρια όλων των εποχών.

Είναι η μοναδική γυναίκα που κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων σκακιστών, ενώ είχε ξεπεράσει και το όριο των 2.700 μονάδων Elo, επίδοση που θεωρείται σημείο αναφοράς για τους κορυφαίους γκραν μετρ.

Ακριβώς αυτή η διεθνής αναγνωρισιμότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν αποτελεί παραδοσιακό κομματικό πολιτικό πρόσωπο, φαίνεται πως ήταν μεταξύ των λόγων για τους οποίους ο Μαγιάρ την επέλεξε.

Η υποψηφιότητά της είχε προηγουμένως υποστηριχθεί από ομάδα 16 γνωστών Ούγγρων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων αθλητές, επιστήμονες και άλλες δημόσιες προσωπικότητες. Η πρόταση εντασσόταν στην προσπάθεια του νέου πρωθυπουργού να επιλέξει έναν Πρόεδρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πρόσωπο ευρύτερης συναίνεσης.

Ωστόσο, η διαδικασία προκάλεσε ήδη συζητήσεις, καθώς επικριτές της κυβέρνησης επισήμαναν ότι η δημόσια ανακοίνωση της υποψηφιότητας προηγήθηκε μιας ευρύτερης κοινωνικής διαβούλευσης, παρά τις προηγούμενες δεσμεύσεις του κυβερνητικού κόμματος Tisza για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών.

Η απάντηση του Πέτερ Μαγιάρ

Ο Πέτερ Μαγιάρ, από την πλευρά του, ευχαρίστησε την Πόλγκαρ για την προσφορά της στην Ουγγαρία και άφησε να εννοηθεί ότι θα εξακολουθήσει να υπολογίζει στη δημόσια παρουσία και επιρροή της.

«Αγαπητή Τζούντιτ, σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για την Ουγγαρία. Ίσως μπορώ να πω, εκ μέρους πολλών εκατομμυρίων Ούγγρων, ότι και στο μέλλον θα υπολογίζουμε σε εσάς, έστω και με διαφορετικό τρόπο», σχολίασε.

Η εξέλιξη αποτελεί πολιτικό πλήγμα για τον Μαγιάρ, ο οποίος είχε επενδύσει συμβολικά στην επιλογή μιας προσωπικότητας εκτός της παραδοσιακής πολιτικής σκηνής.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η υπόθεση ανέδειξε και ένα πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο έγινε η ανακοίνωση.

Η Πόλγκαρ φέρεται να μην είχε δεσμευτεί δημόσια πριν ο πρωθυπουργός παρουσιάσει την πρόθεσή του να της προτείνει το αξίωμα, με αποτέλεσμα η απόφασή της να έρθει μόλις μία ημέρα αργότερα.

Ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος;

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποιο πρόσωπο θα προτείνει ο Πέτερ Μαγιάρ για την προεδρία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα νέος υποψήφιος, ούτε υπάρχει επιβεβαιωμένο όνομα που να έχει αναδειχθεί ως ο επικρατέστερος αντικαταστάτης της Πόλγκαρ.

Η κυβέρνηση καλείται, επομένως, να κινηθεί γρήγορα, καθώς το ουγγρικό Κοινοβούλιο πρέπει να εκλέξει νέο αρχηγό του κράτους μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Η αναζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί εκ νέου σε ένα πρόσωπο με ανεξάρτητο προφίλ, υψηλή δημόσια αποδοχή και δυνατότητα να λειτουργήσει ως σύμβολο εθνικής ενότητας, καθώς αυτό ήταν το βασικό κριτήριο που είχε θέσει ο Μαγιάρ για την επιλογή της Πόλγκαρ.

Η διαδικασία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη πολιτική σημασία λόγω της μεταβατικής φύσης της νέας προεδρίας.

Οι ηγέτες του Tisza έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμούν στο μέλλον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες και όχι από το Κοινοβούλιο. Επομένως, το πρόσωπο που θα εκλεγεί τώρα ενδέχεται να αναλάβει ένα μεταβατικό αξίωμα, μέχρι να τεθεί σε ισχύ το νέο Σύνταγμα που σχεδιάζει η κυβέρνηση Μαγιάρ.

Τέλος η θητεία Σούλιοκ. Προσωρινά καθήκοντα από την πρόεδρο της Βουλής

Η ανάγκη για άμεση εκλογή νέου Προέδρου προέκυψε μετά την πρόωρη λήξη της θητείας του Τάμας Σούλιοκ.

Ο πρώην πλέον Πρόεδρος υπέγραψε την τροποποίηση του Συντάγματος που τερμάτισε τη θητεία του, έπειτα από την πολιτική πίεση που άσκησε η νέα κυβέρνηση.

Ο Σούλιοκ είχε διοριστεί στο αξίωμα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν και ο Μαγιάρ τον κατηγόρησε ότι δεν έδρασε επαρκώς απέναντι στις πρακτικές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση του Tisza υποστηρίζει ότι οι αλλαγές αποτελούν μέρος της προσπάθειας αποδόμησης του πολιτικού συστήματος που είχε οικοδομήσει ο Όρμπαν κατά τα 16 χρόνια της κυριαρχίας του.

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, έχει επικρίνει την απομάκρυνση του Σούλιοκ, υποστηρίζοντας ότι η νέα κυβέρνηση χρησιμοποιεί πρακτικές που θυμίζουν την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνησης.

Μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου, τα καθήκοντα του αρχηγού του κράτους ασκεί προσωρινά η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Άγκνες Φόρστχοφερ.

Η νέα κυβέρνηση έχει πλέον μπροστά της έναν αγώνα δρόμου για να βρει το πρόσωπο που θα μπορέσει να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη, αλλά κυρίως να ανταποκριθεί στον στόχο που έθεσε ο ίδιος ο Μαγιάρ: έναν Πρόεδρο που θα μπορεί να εκπροσωπεί όλους τους Ούγγρους και να λειτουργεί ως παράγοντας ενότητας σε μια χώρα που παραμένει βαθιά πολιτικά διχασμένη.



Πηγή: skai.gr

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