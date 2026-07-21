Ώρα πληρωμών: Πότε μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις 

Του Βαγγέλη Δουράκη

Μία εβδομάδα απέμεινε για την πληρωμή των συντάξεων μηνός Αυγούστου. Πέρα από τις συντάξεις, όμως στο τέλος του τρέχοντος μήνα θα καταβληθεί και η γ’ δόση για το 2026 του δημοφιλούς επιδόματος τέκνων Α21. Κάποιοι μάλιστα από τους δικαιούχους θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς … τριπλή δόση, καθώς μαζί με την τρέχουσα θα πάρουν αναδρομικά και την α’ και β’ δόση της ενίσχυσης, εφόσον βέβαια υπέβαλλαν αίτηση ως τις 10 Ιουνίου.

Πέρα από το επίδομα τέκνων θα καταβληθούν και μια σειρά από άλλες ενισχύσεις του ΟΠΕΚΑ, όπως προνοιακά – αναπηρικά επιδόματα, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κ.ά.

Ημερομηνίες για τις πληρωμές συντάξεων

Όσον αφορά στις πληρωμές των συντάξεων και δη σε εκείνες μηνός Αυγούστου, θα πιστωθούν ως εξής:

Την Τρίτη 28 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών). Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα -με ανάληψη μέσω ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα- μία εργάσιμη ημέρα πριν την προαναφερόμενη ημερομηνία στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Και συγκεκριμένα τν Δευτέρα 27 Ιουλίου το απόγευμα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα πριν στους τραπεζικούς λογαριασμούς και συγκεκριμένα την Τετάρτη 29 Ιουλίου.

Πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά-αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, αλλά και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα.

Και φυσικά την ίδια ημέρα θα γίνει και η πληρωμή της γ’ δόσης του επιδόματος τέκνων Α21 για το 2026, αλλά και οι αναδρομικές δόσεις για όσους έχουν υποβάλλει την αίτησή τους μέχρι τις 10 Ιουλίου και δεν έχουν πληρωθεί σε προηγούμενες καταβολές της τρέχουσας χρονιάς.

Το ποσό της ενίσχυσης Α21 διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Πηγή: skai.gr

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