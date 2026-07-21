Γιατί το Ιράν ρισκάρει τόσα πολλά για το Ορμούζ - Οι τρεις δύσκολες επιλογές

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις επιλογές και καμία δεν προσφέρει έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη

Η επαναλειτουργία του Ορμούζ χωρίς να εξασφαλιστεί ένας αναγνωρισμένος ρόλος του Ιράν στη διαχείρισή του θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη ενός νέου αποτρεπτικού μέσου

Εάν η Τεχεράνη υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματός της, θα κληθεί να απαντήσει στην κριτική των σκληροπυρηνικών

Όσο περισσότερο το Ιράν χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως όπλο, τόσο λιγότερο ισχυρό μπορεί να καταστεί, εάν οι χώρες βρουν νέους τρόπους να εξάγουν ενέργεια και άλλα αγαθά παρακάμπτοντας την περιοχή

Το Ιράν, παρά την ανθεκτικότητα που επέδειξε στη διάρκεια του πολέμου και την αντίστασή του στις αμερικανικές απαιτήσεις, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με κρίσιμα διλήμματα που θα καθορίσουν τόσο την έκβαση της σύγκρουσης όσο και την επόμενη ημέρα για το καθεστώς.

Μετά από δέκα ημέρες εκατέρωθεν επιθέσεων με επίκεντρο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με τρεις επιλογές και καμία δεν προσφέρει έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη.

Όπως υπογραμμίζει το BBC σε ανάλυσή του, η πρώτη επιλογή είναι να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις: να εγγυηθεί την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, τερματίζοντας τις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, να εγκαταλείψει ή να περιορίσει τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού και να δεχθεί να υπόκειται σε εντατικούς ελέγχους από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Σε αντάλλαγμα, η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιδιώξει τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την άρση των κυρώσεων και εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθεί νέες επιθέσεις.

Στην πράξη, αυτή είναι η λιγότερο επώδυνη επιλογή σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο, αλλά και η πιο δύσκολη πολιτικά.

Η επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ χωρίς να εξασφαλιστεί ένας αναγνωρισμένος ρόλος του Ιράν στη διαχείρισή του θα ισοδυναμούσε με εγκατάλειψη ενός νέου αποτρεπτικού μέσου, το οποίο φαίνεται πλέον πιο αποτελεσματικό από τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα περιφερειακά δίκτυα συμμάχων ή ακόμη και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Για πρώτη φορά, η Ισλαμική Δημοκρατία απέδειξε ότι μπορεί να επιβάλλει άμεσο κόστος στην παγκόσμια οικονομία ως απάντηση στις επιθέσεις που δέχεται.

Παράλληλα, το πυρηνικό πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί επί χρόνια από την ιρανική ηγεσία ως αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας, το οποίο δεν μπορεί να εγκαταλείψει υπό πίεση.

Επίσης, εάν η Τεχεράνη υποχωρήσει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ για περιορισμό του πυρηνικού προγράμματός της, θα κληθεί να απαντήσει στην κριτική των σκληροπυρηνικών. Επιπλέον, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες αμερικανικές απαιτήσεις σχετικά με το βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν και τις σχέσεις του με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τις σιιτικές ένοπλες οργανώσεις στο Ιράκ και τους Χούθι στην Υεμένη.

Η δεύτερη επιλογή είναι η κλιμάκωση. Το Ιράν θα μπορούσε να εντείνει τις επιθέσεις του σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, στη ναυτιλία και σε ζωτικές υποδομές στα αραβικά κράτη του Κόλπου, ελπίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και η ευρύτερη αναστάτωση θα αναγκάσουν την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της να συμβιβαστούν.

Ωστόσο, μια επίθεση που θα προκαλέσει μαζικά θύματα ή σοβαρές ζημιές στις υποδομές των χωρών του Κόλπου ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης του πολέμου, καθώς τα γειτονικά κράτη θα μπορούσαν να εμπλακούν πιο άμεσα στη σύγκρουση και να συσπειρωθούν ταυτόχρονα σε έναν ευρύτερο συνασπισμό απέναντι στην Τεχεράνη.

Η τρίτη επιλογή είναι να διατηρήσει τη σημερινή κατάσταση αστάθειας: να συνεχίσει να ασκεί αρκετή πίεση στη ναυσιπλοΐα και στις αγορές ενέργειας ώστε να διατηρεί διαπραγματευτικά ερείσματα, αλλά όχι τόσο ώστε να προκαλέσει την επανέναρξη ενός γενικευμένου πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό φαίνεται να συνάδει με την πάγια λογική της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το Ιράν δεν χρειάζεται να νικήσει έναν ισχυρότερο εχθρό, αρκεί να αντέξει περισσότερο χρονικό διάστημα από όσο ο εχθρός είναι διατεθειμένος να πολεμήσει. Η ίδια η επιβίωση μπορεί να παρουσιαστεί ως νίκη. Ωστόσο, οι κυρώσεις, οι ζημιές από τον πόλεμο και ο πληθωρισμός αυξάνουν σταδιακά την πίεση στο εσωτερικό της χώρας.

Καθώς περνά ο καιρός, ενδέχεται να προκύψει ένα παράδοξο: όσο περισσότερο το Ιράν χρησιμοποιεί το Στενό του Ορμούζ ως όπλο, τόσο λιγότερο ισχυρό μπορεί να καταστεί, εάν οι χώρες βρουν νέους τρόπους να εξάγουν ενέργεια και άλλα αγαθά παρακάμπτοντας την περιοχή.

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έχει επισημάνει αυτή την αντίφαση, υποστηρίζοντας ότι η αξία του Στενού του Ορμούζ έγκειται στην αύξηση και όχι στη μείωση του όγκου της ναυσιπλοΐας που διέρχεται από αυτό. Μια θαλάσσια οδός που είναι μόνιμα μη ασφαλής ωθεί τη διεθνή κοινότητα να αναζητήσει εναλλακτικές διαδρομές, παρακάμπτοντας το Ιράν.

Ποιοι αποφασίζουν

Την κατάσταση περιπλέκει περαιτέρω η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο Ιράν.

Επί ηγεσίας του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στις αρχές του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, οι διαφωνίες μεταξύ των εκλεγμένων πολιτικών, των θρησκευτικών θεσμών και των Φρουρών της Επανάστασης επιλύονταν τελικά από τον Ανώτατο Ηγέτη. Έπειτα από μήνες πολέμου και υπό τη νέα ηγεσία του γιου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, αυτή η ισορροπία δυνάμεων είναι λιγότερο σαφής.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και οι διπλωμάτες του ενδέχεται να τάσσονται υπέρ μιας συμφωνίας για τον περιορισμό της οικονομικής πίεσης και την αποκατάσταση της σταθερότητας. Αντιθέτως, οι σκληροπυρηνικοί στο κοινοβούλιο, οι ισχυροί μη εκλεγμένοι θεσμοί και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης ενδέχεται να φοβούνται ότι σημαντικές παραχωρήσεις θα υπονόμευαν τα ιδεολογικά θεμέλια της Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα απομάκρυναν τους βασικούς υποστηρικτές της.

Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, και ειδικότερα τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, οι περιφερειακές συμμαχίες και η στρατηγική στο Στενό του Ορμούζ αποτελούν κεντρικά στοιχεία της επιρροής των Φρουρών της Επανάστασης, ωστόσο παραμένει ασαφές πόσο μεγάλη βαρύτητα έχουν οι διοικητές στις αποφάσεις σχετικά με την κλιμάκωση και τις διαπραγματεύσεις.

Οι τρεις επιλογές που έχει ενώπιόν της η Τεχεράνη δεν συνεπάγονται το ίδιο κόστος για όλα τα μέρη του συστήματος. Οι πραγματιστές μπορεί να προτιμούν μια συμφωνία, οι σκληροπυρηνικοί να τάσσονται υπέρ της συνέχισης της αντιπαράθεσης, ενώ ορισμένοι στρατιωτικοί διοικητές ενδέχεται να θεωρούν ότι η κλιμάκωση ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση του Ιράν.

Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι μόνο ποιον δρόμο θα επιλέξει το Ιράν, αλλά και ποιος έχει την εξουσία να λάβει αυτή την απόφαση.

Τι λένε οι Ιρανοί

Η αντίληψη της ηγεσίας για την «αντοχή» διαφέρει σημαντικά από την οπτική εκείνων που καλούνται να την υποστούν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεννόησης (MoU) τον Ιούνιο, με στόχο τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, καθώς και την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εντός των επόμενων 60 ημερών. Ωστόσο, τρεις εβδομάδες μετά την υπογραφή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε τη λήξη της εκεχειρίας, μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και τα αντίποινα των ΗΠΑ.

Μία γυναίκα από το Ιράν δήλωσε στο BBC Persian ότι ένιωσε «πολύ, πολύ λυπημένη» όταν οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν.

Ήλπιζε ότι το Μνημόνιο θα έδινε στις δύο πλευρές τον χρόνο να επιλύσουν τις διαφορές και να αποκαταστήσουν τη σταθερότητα. Αντ' αυτού, φοβάται την καταστροφή υποδομών και τις απώλειες ζωών, τόσο αμάχων όσο και στρατιωτικών.

Επέκρινε τους σκληροπυρηνικούς εντός του ιρανικού συστήματος για την επιβολή καταστροφικών πολιτικών, αλλά και στελέχη της ιρανικής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό, τα οποία, κατά την άποψή της, ενθάρρυναν τον πόλεμο.

Μια άλλη γυναίκα στην Τεχεράνη ανέφερε ότι η εξαγωγική εταιρεία όπου εργαζόταν έκλεισε, αφήνοντάς την άνεργη για τέσσερις μήνες, παρά το γεγονός ότι κατέχει διδακτορικό τίτλο και διαθέτει 17 χρόνια εμπειρίας.

«Κανείς δεν προχωρά σε προσλήψεις, επειδή κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί», είπε. Περιέγραψε την εκτίναξη των τιμών, τις διακοπές ρεύματος και νερού, την αύξηση των κλοπών και τους περιστασιακούς πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πλέον, περιορίζει τις μετακινήσεις της εντός της πόλης.

Οι μαρτυρίες αυτές δεν οδηγούν σε ένα ενιαίο πολιτικό συμπέρασμα. Οι επιθέσεις από το εξωτερικό μπορούν να προκαλέσουν οργή κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ακόμη και μεταξύ των αντιπάλων της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ωστόσο, αναδεικνύουν επίσης τα όρια της απαίτησης να αντέχει η κοινωνία ατέρμονες κακουχίες στο όνομα της αντίστασης.

Ο Τραμπ βρίσκεται και ο ίδιος αντιμέτωπος με δύσκολες επιλογές: να κλιμακώσει τον πόλεμο, να συνεχίσει τη στρατιωτική και οικονομική πίεση ή να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό που θα επιτρέπει στο Ιράν να διατηρήσει ένα περιορισμένο μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα υπό αυστηρότερη διεθνή εποπτεία. Καμία από αυτές τις επιλογές δεν προσφέρει έναν ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη.

Η αντιπαράθεση ενδέχεται να συνεχιστεί για μήνες, μέσα από κύκλους επιθέσεων, διαμεσολαβήσεων και προσωρινών εκεχειριών. Το κρίσιμο ερώτημα είναι για πόσο χρονικό διάστημα μπορούν οι ηγέτες του Ιράν να χρησιμοποιούν το Ορμούζ ως μέσο πίεσης, χωρίς να προκαλέσουν γενικευμένο πόλεμο, νέες αναταραχές ή τη δημιουργία εναλλακτικών διαδρομών που θα μειώσουν τη σημασία του Στενού.



Πηγή: skai.gr

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