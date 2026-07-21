Ο καγκελάριος των συντηρητικών στη Γερμανία Φρίντριχ Μερτς και ο νέος πρωθυπουργός των Εργατικών στη Βρετανία Άντι Μπέρναμ συμφώνησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Δευτέρα να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία των δυο χωρών και να προωθήσουν την εφαρμογή της συνθήκης του Κένζιγκτον, έκανε γνωστό το Βερολίνο.

Η συνθήκη —συμφωνία διμερούς φιλίας— υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 17η Ιουλίου 2025 από τον κ. Μερτς και τον προκάτοχο του κ. Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυο επικεφαλής κυβερνήσεων τόνισαν πως θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του καγκελάριου. Διαβεβαίωσαν πως οι δυο χώρες θέλουν μολαταύτα σοβαρές συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Νωρίτερα ο Άντι Μπέρναμ συζήτησε για τον πόλεμο αυτόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο καγκελάριος Μερτς προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέρναμ να επισκεφτεί το Βερολίνο το συντομότερο, πάντα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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